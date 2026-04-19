"Postoje stvari koje mi se ne sviđaju" Mijatović udario na jednog igrača i sudije

Potpredsednik FK Partizana Predrag Mijatović bavio se igrom Real Madrida.

Prvo se dotakao duela protiv Bajerna iz Minhena, gde je tim iz Madrida eliminsan u četvrtfinalu Lige šampiona.

- Real je odigrao veoma dobru utakmicu. To je bilo finale pre finala, veoma mi se dopalo ono što su prikazali. To je slika koju moraju uvek da pokazuju. Naljutio me je sudija, ali i Kamavinga. UEFA sudije ne opraštaju ništa, uvek moraš da budeš veoma koncentrisan - rekao je Mijatović, a prenosi As.

Mijatović smatra da nisu problem Reala Kilijan Mbape i Vinisijus.

- Mbape je došao da daje golove, to i radi. Vinisijus je imao dobre dve sezone i pojavljuje se u važnim utakmicama iako u revanšu sa Bajernom nije imao sreće. Moraće da promeni način ponašanja, ali to sam već više puta govorio. Optužili su me da imam nešto protiv njega, ali postoje stvari koje mi se ne sviđaju. To ne umanjuje njegovu važnost za ekipu. Realu nedostaje vođa na terenu, nije uvek vođa onaj ko je najbolji strelac. Na primer, Zidan je bio najbolji u jednom periodu, ali vođa Francuske je bio Dešan. Sada nedostaje Jero, Ramos, Raul… Neko ko može na terenu da napravi dva ili tri poteza i da posloži ‘orkestar’. Vođa, trener na samom terenu. Real ima izvanredne igrače, ali ne vidim figuru koja bi rekla – šta, dođavola, radite - rekao je Mijatović.

