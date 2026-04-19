"Postoje stvari koje mi se ne sviđaju" Mijatović udario na jednog igrača i sudije
Potpredsednik FK Partizana Predrag Mijatović bavio se igrom Real Madrida.
Prvo se dotakao duela protiv Bajerna iz Minhena, gde je tim iz Madrida eliminsan u četvrtfinalu Lige šampiona.
- Real je odigrao veoma dobru utakmicu. To je bilo finale pre finala, veoma mi se dopalo ono što su prikazali. To je slika koju moraju uvek da pokazuju. Naljutio me je sudija, ali i Kamavinga. UEFA sudije ne opraštaju ništa, uvek moraš da budeš veoma koncentrisan - rekao je Mijatović, a prenosi As.
Mijatović smatra da nisu problem Reala Kilijan Mbape i Vinisijus.
- Mbape je došao da daje golove, to i radi. Vinisijus je imao dobre dve sezone i pojavljuje se u važnim utakmicama iako u revanšu sa Bajernom nije imao sreće. Moraće da promeni način ponašanja, ali to sam već više puta govorio. Optužili su me da imam nešto protiv njega, ali postoje stvari koje mi se ne sviđaju. To ne umanjuje njegovu važnost za ekipu. Realu nedostaje vođa na terenu, nije uvek vođa onaj ko je najbolji strelac. Na primer, Zidan je bio najbolji u jednom periodu, ali vođa Francuske je bio Dešan. Sada nedostaje Jero, Ramos, Raul… Neko ko može na terenu da napravi dva ili tri poteza i da posloži ‘orkestar’. Vođa, trener na samom terenu. Real ima izvanredne igrače, ali ne vidim figuru koja bi rekla – šta, dođavola, radite - rekao je Mijatović.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Snimak koji će vas raznežiti! Ognjena "ukrala" šou Nikoli Jokiću (VIDEO)
19. 04. 2026. u 08:36
Partizan opet pobedio Zvezdu: Crno-beli posle velike borbe slavili u ABA ligi (FOTO)
19. 04. 2026. u 21:28
Prekid crnog niza: Cedevita nakon šest uzastopnih poraza upisala trijumf u ABA ligi
19. 04. 2026. u 21:09
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
