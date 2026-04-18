"Najveći je Peđa krivac, niko drugi!" Bogdanović oštro iskritikovao rad Predraga Mijatovića u Partizanu

Poznati fudbalski analitičar Rade Bogdanović ponovo je uzburkao javnost svojim gostovanjem u emisiji "Kida Show". Najviše se pričalo o FK Partizan, a Rade je oštro "opleo" po Predragu Mijatoviću.

Credit: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

– Došla je nova uprava protiv one koja nije bila ni uprava niti su bili sportski radnici, bili su generalno niko i ništa. Realno su ostavili klub u velikim dugovima, znači da nisu bili dobri domaćini, da nisu dobro poslovali. Iznenadili su me u mnogim stvarima i sa stavovima i sa mišljenjima – počeo je Bogdanović, ali je naglasio da je Partizan ipak institucija koja će preživeti:

– Partizan svoju bitku bije, verovatno će da je dobije da li sa ovom upravom ili sa nekom sledećom jer Partizan je jako velik klub. To je neko stvarao mnogo godina, jedna velika fudbalska institucija i onih koji navijaju za njega i onih koji su mu protivnici.

Najveće kritike Rade je uputio na račun sportskog sektora, a direktno je "targetirao" Predraga Mijatovića, dovodeći u pitanje njegov angažman s obzirom na to da ne živi u Srbiji.

– Ja sam i rekao svoj stav da mi je nenormalno da dođe Peđa Mijatović za sportskog direktora da živi u Madridu, dolazi u Beograd, ima crnogorski pasoš, ima španski pasoš, a radi za naš klub. To je nipodaštavanje jako puno fudbalskih radnika koji mogu da zadovolje taj segment sportskog direktora sigurno u Srbiji.

On je dodao da unutrašnji sukobi šalju katastrofalnu sliku potencijalnim investitorima.

– Ko se odlučio, što se odlučio, što su se između sebe posvađali – šalju jako jednu lošu sliku. A kad je loša slika, nema ni sponzora sem onih državnih koji moraju. Nema privatnih lica koja će da ulože novac u klub.

Bogdanović se dotakao i marketinškog dela, pohvalivši prvobitnu ideju Milke Forcan, koja je, prema njegovim rečima, uništena lošim radom sportskog sektora.

– Izgubili su onu jako lepu energiju "Partizanove nove bebe", jako dobar marketinški produkt gospođe Milke Forcan. To se vremenom izgubilo jer sportski sektor nije dobro radio svoj posao, a najveći je krivac Peđa Mijatović, niko drugi, jer on je smenjivao... Ne treba niko da beži od odgovornosti, ako se prihvatiš, moraš da imaš i odgovornost. To je tako svuda u svetu.

Za kraj, Rade nije optimista da će se stvari brzo popraviti.

– Teško će se isplivati iz svih ovih problema ako se nešto drastično ne promeni. A mislim da se u skorije vreme ništa drastično promeniti neće – zaključio je Bogdanović u svom stilu.

