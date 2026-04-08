IZRAEL PRISTAO DA ZAJEDNO SA SAD OBUSTAVI NAPADE NA IRAN: Primirje će trajati dve nedelje, nema bombardovanja dok traju pregovori

IZRAEL je deo dvonedeljnog primirja koje je predsednik SAD Donald Tramp objavio svega sat i po pre isteka roka koji je dao Iranu da otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa eskalacijom vojnih napada na civilnu infrastrukturu, izjavio je visoki zvaničnik Bele kuće za CNN.

Izrael je pristao da obustavi svoju kampanju bombardovanja dok traju pregovori, dodao je zvaničnik.

Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp saopštio je odluku koju je doneo nakon pregovora s Iranom, i to pre isteka roka koji je dao za otvaranje Ormuskog moreuza.

"Na osnovu razgovora sa premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i BEZBEDNO OTVARANjE Ormuskog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran na period od dve nedelje. Ovo će biti dvostrano PRIMIRJE! Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU sa Iranom i MIRU na Bliskom istoku. Dobili smo predlog od 10 tačaka od Irana i verujemo da je to upotrebljiva osnova za pregovore. Skoro sve razne tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednika, a takođe i kao predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja", napisao je Donald Tramp na mreži Truth.