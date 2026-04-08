ODLAZI IZ ZVEZDE?! Kodi Miler Mekintajer konačno progovorio o Olimpijakosu, navijači u neverici šta je poručiio!

Kodi Miler-Mekintajer je još jednom potvrdio da mu je dolazak u Crvenu zvezdu bio pun pogodak.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Amerikanac sa bugarskim pasošem je odigrao maestralan meč u trijumfu crveno-belih protiv Pariza.

- Odbrana je napravila razliku. Igrali smo fantastičnu odbranu 40 minuta, održali smo fokus. Bilo je sjajno, cenim sve od njih, mnogo mi znači. Najvažnije je da smo pobedili. Proslavili smo sa navijačima, sjajan momenat. Omiljena pesma mi je "na, na, na', Zvezda šampion" - kazao je Miler-Mekintajer.

Kodi je meč završio sa 16 poena i čak 14 asistencija.

- Više sam gladan nego što sam umoran, vi me uvek zaustavite ovde. Idem u restoran pre nego što zatvore. Još nisam odlučio šta ću da jedem, moram da požurim, čekaju me.

Zvezda je i dalje u igri za plej-in i plej-of.

- Svaka pobeda je korak u pravom pravcu. Cele sezone smo igrali odlično. Borićemo se da ispišemo istoriju. Uživaćemo večeras.

I za kraj, pričao se o njegovom odlasku u Olimpijakos na kraju sezone.

- Nemam komentar na to. Fokusiran sam na naredne dve utakmice. Biću slobodan igrač na leto, ne treba da pričamo o tome, dok ne dođe vreme. Vi ste novinari, pišete dobre i loše stvari od kada sam došao, nastavite da radite to, pa ćemo videti na kraju sezone - zaključio je Amerikanac.

Podsećanja radi, Crvena zvezda će već u petak gostvati Asvelu.