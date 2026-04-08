SLAVIMO LETNJI ARANĐELOVDAN: Evo koja se verovanja i običaji vezuju za ovaj dan
OVAJ praznik poznat i kao letnji Aranđelovdan, posvećen je arhangelu koji je u hrišćanstvu poznat kao Blagovesnik – donosilac najradosnijih i najvažnijih vesti u istoriji spasenja.
Sabor Svetog Arhangela Gavrila, koji se praznuje i 26. jula, iako nije označen crvenim slovom u crkvenom kalendaru, zauzima izuzetno značajno mesto u pravoslavnoj tradiciji.
Srpska pravoslavna crkva mu pridaje veliki značaj, slaveći ga kao Blagovesnika – anđela koji je učestvovao i najavljivao sve ključne događaje vezane za početke hrišćanstva i plan Božijeg spasenja.
Arhangel Gavrilo je jedan od sedmorice najuzvišenijih bestelesnih sila, serafima koji stoje najbliže Božijem prestolu. Njegova uloga je ključna u mnogim svetim događajima: on je doneo proroku Mojsiju objavu o stvaranju sveta, najavio rođenje Jovana Krstitelja Zahariji,kao i rođenje Presvete Bogorodice njenim roditeljima Joakimu i Ani. Najveću blagovest vest o dolasku Isusa Hrista, upravo je on doneo Devici Mariji.
Jedna od najlepših umetničkih predstava arhangela Gavrila nalazi se u manastiru Mileševa, poznata freska Beli anđeo, koja prikazuje Gavrila kako sedi na grobu i pokazuje da je Hristos vaskrsao. Ova freska je toliko značajna da je proglašena za umetnički simbol prethodnog milenijuma.
Njegova uloga u hrišćanskoj ikonografiji je neizostavna – lik arhangela Gavrila prikazuje se na carskim dverima pravoslavnih oltara u trenutku kada Presveta Bogorodica prima Blagovest, jer je taj događaj simbolično „otvorio vrata“ Carstva nebeskog.
Zanimljivo predanje kaže da je arhangel Gavrilo neko vreme bio i na Mesecu. Navodno se jednom prilikom napio vode sa đavoljeg izvora na Zemlji, što je naljutilo đavola koji ga je poterao i udario grebenom po tabanu – otuda, kako se veruje, ljudi imaju ugnute tabane.
Smatra se da je ovaj dan idealan za nove početke, pokretanje važnih odluka, kao i za činjenje dobrih dela – veruje se da će se svako dobro delo učinjeno na ovaj dan vratiti duplo.
Prema verovanju, devojkama se savetuje da tog dana ne uzimaju u ruke iglu, konac, ne šiju i ne pletu. Smatra se da je to dan kada se treba uzdržati od svakodnevnog teškog posla, ali ne iz straha, već iz poštovanja prema svetitelju i onome što on predstavlja. Ipak, najrasprostranjenije narodno verovanje kaže – ovo je dan za novi početak.
Posebno je ovaj praznik značajan za žene koje žele da postanu majke – veruje se da molitva upućena Svetom arhangelu Gavrilu može pomoći nerotkinjama, jer on donosi “blage vesti”.
Veruje se i da arhangel Gavrilo štiti ljude i stoku od vremenskih nepogoda, te se smatra jednim od najvećih i najmoćnijih čuvara dobra među anđelima, odmah uz arhangela Mihaila, predvodnika nebeskih vojski.
Molitva Svetom Arhangelu Gavrilu
"Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba Prečistoj Đevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božiji Gavrilo, ti si blagovestio Prečistoj Đevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrile! Sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."
Zato danas, učinite dobro delo, zastanite u molitvi, i otvorite srce za lepe vesti – jer veruje se da upravo one danas stižu s neba.
