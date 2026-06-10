DA LI SU UKRAJINSKI UDARI PROMENILI TOK RATA? Pentagon izneo svoju procenu
PENTAGON je procenio efikasnost ukrajinskih udara dugog dometa protiv Rusije.
Ukrajinski udari dugog dometa protiv ruskih energetskih postrojenja još uvek nisu imali značajan uticaj na rusku ekonomiju ili finansiranje rata.
Ovo se navodi u izveštaju generalnog inspektora Ministarstva odbrane SAD.
Dalje, u izveštaju se navodi da ruska vojska održava stratešku i operativnu prednost, dok ukrajinske oružane snage imaju prednost u taktičkom izviđanju zahvaljujući zapadnoj podršci.
Prema izveštaju, Rusija održava prednost u ljudstvu, artiljeriji, minobacačima, bespilotnim letelicama dugog dometa, bombama i raketama. Ukrajina, u međuvremenu, pati od nedostatka municije, opreme i ljudstva, što ograničava njenu sposobnost da sprovodi velike ofanzivne operacije i povrati izgubljenu teritoriju.
Istovremeno, Kijev je primoran da nadoknadi ove nedostatke dronovima.
Takođe se pominju problemi sa mobilizacijom u Ukrajini. Navode se zvanične procene da je 200.000 vojnika napustilo svoje jedinice bez ovlašćenja, a 2 miliona ljudi izbegava mobilizaciju.
Pentagon je takođe izvestio da je od januara do aprila Ukrajina povratila 400 kvadratnih kilometara tokom ograničene kontraofanzive – što su prvi neto teritorijalni dobici od 2023. godine.
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