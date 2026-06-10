DA LI SU UKRAJINSKI UDARI PROMENILI TOK RATA? Pentagon izneo svoju procenu

PENTAGON je procenio efikasnost ukrajinskih udara dugog dometa protiv Rusije.

Foto: Printskrin Iks

Ukrajinski udari dugog dometa protiv ruskih energetskih postrojenja još uvek nisu imali značajan uticaj na rusku ekonomiju ili finansiranje rata.

Ovo se navodi u izveštaju generalnog inspektora Ministarstva odbrane SAD.



Obaveštajna agencija Pentagona smatra da ovim udarima „nedostajala je koordinacija, tempo i fokus na kritičnu rusku vojnu infrastrukturu da bi imali operativni ili strateški uticaj na sposobnost Rusije da sprovodi vojne operacije“. U dokumentu se takođe navodi da se ukrajinske sposobnosti dugog dometa povećavaju i nedavno su postavile novi rekord: udar 1.750 kilometara u rusku teritoriju.

Dalje, u izveštaju se navodi da ruska vojska održava stratešku i operativnu prednost, dok ukrajinske oružane snage imaju prednost u taktičkom izviđanju zahvaljujući zapadnoj podršci.

Foto: AI/Grok

Prema izveštaju, Rusija održava prednost u ljudstvu, artiljeriji, minobacačima, bespilotnim letelicama dugog dometa, bombama i raketama. Ukrajina, u međuvremenu, pati od nedostatka municije, opreme i ljudstva, što ograničava njenu sposobnost da sprovodi velike ofanzivne operacije i povrati izgubljenu teritoriju.

Istovremeno, Kijev je primoran da nadoknadi ove nedostatke dronovima.



Takođe se pominju problemi sa mobilizacijom u Ukrajini. Navode se zvanične procene da je 200.000 vojnika napustilo svoje jedinice bez ovlašćenja, a 2 miliona ljudi izbegava mobilizaciju.

Pentagon je takođe izvestio da je od januara do aprila Ukrajina povratila 400 kvadratnih kilometara tokom ograničene kontraofanzive – što su prvi neto teritorijalni dobici od 2023. godine.

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