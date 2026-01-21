TUGA U DOMU NEMANJE VIDIĆA! Otkriveni novi detalji tragedije koja je šokirala Srbiju

Brat fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić, pronađen je mrtav juče u Beogradu.

O njegovom životu se malo zna, pogotovo što Nemanja Vidić gotovo nikada u javnosti nije govorio o porodici.

Dušan i Nemanja su u mladosti trenirali fudbal zajedno u lokalnom klubu "Jedinstvo Užice". On je kasnije odustao od fudbalske karijere. A trener Nemanje Vidića iz Užica, Dragan Marjanović, oglasio se za "Blic" i istakao da Dušana i Nemanju poznaje od malih nogu, kada su zajedno došli da treniraju fudbal, te da ga pamti kao veselog i razdraganog.

- Ja sam šokiran, to je tragedija, nisam znao za to, to je tragedija, oni su divna jedna porodica. Nemanjinog brata se sećam još kada je prvi put došao sa roditeljima u naš klub i sa Nemanjom. Stalno je zapitkivao nešto, bio je radoznao, veseo, razdragan. Takvog ga pamtim - rekao je on za "Blic" i dodao:

- Jako je podržavao Nemanju, to znam, bili su jako vezani, često se postavljao i kao njegov menadžer koliko mu je bilo bitno da Nemanji ide u fudbalu. Ja i dalje ne mogu da verujem, to je strašna tragedija.

Podsetimo, Nemanja Vidić, bivši fudbaler Mančester junajteda, Zvezde, Intera i Spartaka i proslavljeni reprezentativac Srbije nije se oglašavao povodom porodične tragedije.

