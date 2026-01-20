"DA, GLUV SAM..." Vejn Runi šokirao Englesku

Najnovije vesti iz fudbala su zapanjile ne mali broj ljudi.

Naime, bivši engleski reprezentativac i legenda Mančester junajteda, Vejn Runi, iznenadio je javnost otkrićem da je potpuno gluv - na jedno uvo.

Ovo je objavio u podkastu "The Overlap" u kome je 40-godišnji Runi rekao da je problem nastao još u detinjstvu, verovatno zbog infekcije ili povrede, ali da to nikada nije javno pominjao tokom karijere, jer "nije hteo da gluvoću koristi kao izgovor".

- Gluv sam na jedno uvo, ali to me nije sprečilo da igram fudbal na najvišem nivou. Samo sam se navikao - rekao je Runi u razgovoru sa Gerijem Nevilom, dodajući da je pomenuti problem uticao na njegovu ravnotežu, ali da je naučio da se prilagodi.

Runi, koji je 31. decembra 2024. napustio nižerazredni Plimut, posvetio se trenerskom poslu nakon briljantne igračke karijere.

U pitanjeu je najbolji strelac Mančester Junajteda svih vremena sa 253 gola, a bio je rekorder po broju golova za reprezentaciju Engleske od 2015. do 2023. godine sa 53 pogotka (prestigao ga je Hari Kejn, koji je od tada već dogurao do 78).

