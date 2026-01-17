"PREMINUO ČOVEK KOG SU SVI VOLELI": Fiorentina poslala hitno saopštenje u 3 ujutru

TUŽNE vesti dolaze iz Italije.

FOTO: Depositphotos

Fiorentina je oko tri sata iza ponoći poslala saopštenje u kome obaveštava javnost da je preminuo predsednik kluba Roko Komisi (76).

Posle duge bolesti je prvi čovek "ljubičastih" otišao u večnost.

- Sa velikom tugom i zajedno sa njegovom suprugom Ketrin, decom Đuzepeom i Marisom i sestrama Italijom i Rafaelinom saopštavamo da je predsednik Roko Komiso preminuo. Posle duge borbe sa bolešću nas je napustio ovog jutra - stoji u saopštenju koje je objavljeno u tri sata ujutru i dodaje se:

- Njegova ljubav prema Fiorentini je nešto neverovatno. Bio je pravi vođa, lojalan i veran čovek, proslavio je 50 godina braka sa svojom suprugom i bio je strog, ali korektan i sa svojom decom i sa načinom na koji je vodio klub. Proveo je toliko vremena sa momcima i devojkama iz omladinskog tima, fudbal je bio njegova ljubav i tako je bilo kada je pre sedam godina preuzeo Fiorentinu. Tražio je od svih da ga zovu Roko što je pokazatelj njegove empatije. Njegova porodica želi da se zahvali svima koji su bili uz njega u ovim delikatnim momentima, dok mi kao klub želimo da kažemo da će nam nedostajati čovek koga su svi voleli - navodi se u saopštenju.

