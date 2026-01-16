DETONACIJA NA KARABURMI: Najtrofejniji igrač u istoriji Zvezde potpisao za OFK Beograd!
MILAN Rodić se ponovo vratio u srpski fudbal.
Nakon 13 godina defanzivac se vratio u OFK Beograd gde je i ponikao.
Put ga je sa Karaburme odveo u Zenit, potom Krila Sovjetov, a 2017. godine vratio se Srbiju, tačnije Crvenu zvezdu gde je nastupao do prošle sezone.
Najtrofejniji fudbaler Crvene zvezde potom se preselio u Cirih gde se nije zadržao, te je odlučio da se u poznim godinama vrati tamo gde je sve počelo.
Podsetimo, „Romantičari“ su u zimskom prelaznom roku ostali bez Džeja Enema, koji je otišao na pozajmicu u Crvenu zvezdu, kao i krilnog napadača Dioga Bezeru, koji je otišao u Rio Ave za 2.000.000 evra, te vezistu Nikolu Kneževića, koji je otišao u Poljsku.
Osim Rodića, doveli su i napadača Itana Horda, koji je stigao iz Jedinstva s Uba.
