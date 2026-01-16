Fudbal

DETONACIJA NA KARABURMI: Najtrofejniji igrač u istoriji Zvezde potpisao za OFK Beograd!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 01. 2026. u 14:01

MILAN Rodić se ponovo vratio u srpski fudbal.

ДЕТОНАЦИЈА НА КАРАБУРМИ: Најтрофејнији играч у историји Звезде потписао за ОФК Београд!

FOTO: FK Crvena zvezda

Nakon 13 godina defanzivac se vratio u OFK Beograd gde je i ponikao. 

Put ga je sa Karaburme odveo u Zenit, potom Krila Sovjetov, a 2017. godine vratio se Srbiju, tačnije Crvenu zvezdu gde je nastupao do prošle sezone.

Najtrofejniji fudbaler Crvene zvezde potom se preselio u Cirih gde se nije zadržao, te je odlučio da se u poznim godinama vrati tamo gde je sve počelo. 

Podsetimo, „Romantičari“ su u zimskom prelaznom roku ostali bez Džeja Enema, koji je otišao na pozajmicu u Crvenu zvezdu, kao i krilnog napadača Dioga Bezeru, koji je otišao u Rio Ave za 2.000.000 evra, te vezistu Nikolu Kneževića, koji je otišao u Poljsku. 

Osim Rodića, doveli su i napadača Itana Horda, koji je stigao iz Jedinstva s Uba.

