GOTOVO JE! Dušan Vlahović napušta Juventus, počinje era posle Srbina (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 01. 2026. u 13:09

U Petak izjutra kioske u Torinu dočekao je "Tutosport" sa naslovnicom koja najavljuje velike promene u Juventusu.

ГОТОВО ЈЕ! Душан Влаховић напушта Јувентус, почиње ера после Србина (ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Odnosno, implicira se da će Dušan Vlahović napustiti crno-bele... "Doba posle Vlahovića - Mateta", naslov je u najnovijem izdanju ovog lista. 

Njihovi novinari uvereni su da će reprezentativac Francuske koji već šest sezona nastupa u Kristal Palasu biti zamena za Srbina. 

- Dušan Vlahović  bez šansi da obnovi ugovor. Francuz iz Palasa je spreman. Srbin sada razmišlja o Milanu, Bajernu i Barseloni. Francusko-kongoanski igrač košta najmanje 25 miliona evra - navodi se u uvodu teksta. 

Ugovor sa „bjankonerima“ ističe mu ovog leta, pa je sva prilika da će da se potrudi da sezonu u Juventusu završi kako dolikuje i da izabere najbolju ponudu evropskih klubova.

- U međuvremenu, Dušan vredno radi na tome da se na najbolji mogući način oprosti od Juventusa dajući im, a pre svega sebi, glavnu ulogu u završnici sezone - deo je teksta koji je potpisao Nikolo Škira.

