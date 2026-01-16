GOTOVO JE! Dušan Vlahović napušta Juventus, počinje era posle Srbina (FOTO)

U Petak izjutra kioske u Torinu dočekao je "Tutosport" sa naslovnicom koja najavljuje velike promene u Juventusu.

Odnosno, implicira se da će Dušan Vlahović napustiti crno-bele... "Doba posle Vlahovića - Mateta", naslov je u najnovijem izdanju ovog lista.

Njihovi novinari uvereni su da će reprezentativac Francuske koji već šest sezona nastupa u Kristal Palasu biti zamena za Srbina.

- Dušan Vlahović bez šansi da obnovi ugovor. Francuz iz Palasa je spreman. Srbin sada razmišlja o Milanu, Bajernu i Barseloni. Francusko-kongoanski igrač košta najmanje 25 miliona evra - navodi se u uvodu teksta.

Ugovor sa „bjankonerima“ ističe mu ovog leta, pa je sva prilika da će da se potrudi da sezonu u Juventusu završi kako dolikuje i da izabere najbolju ponudu evropskih klubova.

- U međuvremenu, Dušan vredno radi na tome da se na najbolji mogući način oprosti od Juventusa dajući im, a pre svega sebi, glavnu ulogu u završnici sezone - deo je teksta koji je potpisao Nikolo Škira.

