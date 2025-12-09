PALA ODLUKA! Evo ko će deliti pravdu na meču Šturm - Crvena zvezda
Poljski sudija Damijan Silvestrzak biće glavni arbitar na utakmici šestog kola Lige Evrope između Šturma i Crvene zvezde, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Pomoćne sudije biće Pavel Sokolnicki i Adam Karasevič, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Marćina Kohaneka. U VAR sobi biće takođe Poljaci Pjotr Lasik i Kornel Paškievič.
Meč između fudbalera Šturma i Crvene zvezde biće odigran u četvrtak, 11. decembra od 18.45 časova u Gracu.
Fudbaleri Crvene zvezde se trenutno nalaze na 22. mestu na tabeli Lige Evrope sa sedam bodova, dok je Šturm na 28. poziciji sa četiri.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ZA SPAS SA DNA TABELE: Torino angažovao novog sportskog direktora!
10. 12. 2025. u 15:56
PRAZNIK U VRANjU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
10. 12. 2025. u 15:48
KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!
Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.
10. 12. 2025. u 07:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)