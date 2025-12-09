PALA ODLUKA! Evo ko će deliti pravdu na meču Šturm - Crvena zvezda

Poljski sudija Damijan Silvestrzak biće glavni arbitar na utakmici šestog kola Lige Evrope između Šturma i Crvene zvezde, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

FOTO: FK Crvena zvezda

Pomoćne sudije biće Pavel Sokolnicki i Adam Karasevič, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Marćina Kohaneka. U VAR sobi biće takođe Poljaci Pjotr Lasik i Kornel Paškievič.

Meč između fudbalera Šturma i Crvene zvezde biće odigran u četvrtak, 11. decembra od 18.45 časova u Gracu.

Fudbaleri Crvene zvezde se trenutno nalaze na 22. mestu na tabeli Lige Evrope sa sedam bodova, dok je Šturm na 28. poziciji sa četiri.

