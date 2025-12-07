PARTIZAN PREOTEO ZVEZDI PRVO MESTO! Neverovatna utakmica u Kragujevcu, crno-beli goleadom do čela tabele Superlige (VIDEO)

Partizan se, makar privremeno, jer ima utakmicu više nego Crvena zvezda, vratio na prvu poziciju Superlige Srbije u fudbalu, i to posle izuzetno zanimljive utakmice u Kragujevcu. Tamo su crno-beli savladali Radnički 1923, konačan rezultat glasio je 2:4, a lako je na momente moglo da bude i pet, šest razlike za crno-bele u prvom poluvremenu, ali i nerešeno u drugom. Sve se, međutim, promenilo kada je stigla prva kazna za promašaje Kragujevčana, koji su nedugo zatim ostali sa igračem manje - da bi i takvi, uspeli da zatresu mrežu novog lidera prvenstva.

Burno je bilo u Humskoj pred ovu utakmicu. Pojavili su se novinski tekstovi o tome da su uzavrele strasti u crno-belom taboru zbog sina čuvenog fudbalera Milana Laneta Jovanovića, zatim se hitno oglasio i Partizan, a sam mladi Jovanović nije pošao sa ekipom u Kragujevac.

Sve to dešavalo se u periodu kada su crno-beli na jednom novom početku, sa novim strategom, a sa prilično dobrim stanjem na tabeli - samo bod zaostaju za Crvenom zvezdom, sada već dugogodišnjim šampionom koji u prethodnih nekoliko sezona ni izbliza nije imao nekog ko joj "diše za vratom" u takmičarskom smislu.

Pritom, Zvezda je za ovo nedeljno popodne imala zakazan megdan sa Vojvodinom, od koje je 30. oktobra izgubila sa 3:2, pa je utoliko Partizanov meč sa Radničkim dodatno dobio na značaju, usled postojanja mogućnosti da se crno-beli vrate na vrh tabele Superlige Srbije.

Uz nekoliko minuta kašnjenja početka u odnosu na uobičajeni protokol, prve ozbiljnije situacije stvorili su crno-beli, najpre u vidu šuta Ugrešića (izblokiran) pa prve propuštene šanse Dembe Seka (glavom posle Vukotićevog kornera). Treća prilika za Partizan, a druga za Ugrešića, i to na odličan centaršut Trifunovića s leve strane, otišla je u nepovrat usled izvrsnog postavljanja golmana Lijeskića u 12. minutu.

Njegov kolega Marko Milošević i sam je morao da interveniše i to kada je četiri minuta kasnije Ben Hasin dobro šutirao sa distance, a golman Partizana se bacio u desnu stranu i sprečio da lopta pored stative uđe u mrežu gola koji čuva.

A mreža se u 20. minutu zatresla, i to kada je Nemanja Trifunović doveo crno-bele u vođstvo. Domaćini su izgubili loptu, Sek na desnom krilu proigrao Ugrešića, ovaj ubacio u sredinu gde je Milošević lukavo protrčao ni ne pokušavaši da šutne, što je Trifunovića ostavilo samog - i sa daleko lakšim zadatkom nego inače - 0:1.

Već iz sledeće akcije crno-beli su udvostručili prednost, jer je lošu intervenciju Isaha Sara Jovan Milošević iskoristio da "iz prve" šutne sa oko 14 metara i pogodi dalji gornji, levi ugao gola Radničkog - 0:2.

Lako je moglo da bude i tri razlike nedugo zatim, da je Demba Sek prisebnije reagovao u odličnoj šansi u kojoj ovoga puta nije igrao glavom već, za njega karakterstičnije, nogom - no nije bio precizan, baš kao ni Vukotić u narednoj akciji crno-belih.

A Sek je, posle fantastičnog proigravanja Jovana Miloševića, petom, imao i zicer, koji je, poput prethodnih šansi, prokockao...

Sve to je koštalo crno-bele u završnici prvog poluvremena, jer su počeli da se ređaju i opasni prodori Kragujevčana, ali dobri pokušaji da se promeni rezultat, kao kada je Sahlijev udarac glavom golman Partizana izvrsnom intervencijom zaustavio. Spasa međutim nije bilo u 39. minutu jer je tada, na dodavanje Nikole Miličića, Kilijan Bevis sa desne strane kaznenog prostora poslao po zemlji loptu u gol crno-belih - 1:2.

Đurđevićev kiks nakon primljenog pogotka umalo je doneo Radničkom izjednačenje, što je sprečilo "iskupljivanje" pomenutog Partizanovog defanzivca, i to u poslednji čas, da bi na isteku 42. minuta Milošević sjajno bio upošljen iz slobodnog udarca, a glavom poslao loptu tik pokraj spoljne ivice gola domaćih.

Tako je, na prilično buran način, uz tri žuta kartona za defanzivce Radničkog, a jedan i za crno-belog Đurđevića, privedeno kraju više nego zanimljivo prvo poluvreme na stadionu "Čika Dača".

Uz novo kašnjenje počeo je i drugi deo meča, i to uz jedan loš potez Partizanove odbrane (Trifunović je poslao loptu u korner, želeži da je vrati golmanu), a potom i šansu Miličića glavom, koji je nakon centaršuta iz ugla "gađao" bliži ugao gola. Videvši da njegova ekipa ne igra dobro od povratka iz svlačionica, novi trener crno-belih Nenad Stojaković je već u 52. minutu promenio dvojicu igrača, a delimično i formaciju - vezni red su pojačali Karabeljov i Natho, a izašli su u tom trenutku povređeni Vukotić, kao i javno opomenuti defanzivac Đurđević.

Problemi za goste nisu, međutim, prestali. Nakon što su Kragujevčani uzalud tražili penal kada je Natho "napucao" loptu u ruku saigrača Stojkovića, u 57. minutu Bevis se stuštio kroz kazneni prostor crno-belih, gađao dalji donji ugao, a loptu poslao mimo mete.

Šok za Radnički stigao je u 63. minutu. Jovan Milošević je svoj drugi pogodak na meču postigao posle tropoteznog mata, usred inicijative rivala. Natho je kroz proigrao Stojkovića, ovaj "iz prve" produžio savršeno ka Miloševiću, a i on iz prvog dodira loptu dovoljno "bocnuo" da ona prevari golmana suparnika i završi u mreži - 1:3.

A samo što je strateg domaćih Bojan Puzigaća osvežio napad, i rezervista Simić ozbiljno pripretio udarcem s distance, desio se šok za Radnički - Tomislav Dadić je skrivio penal, uz drugi žuti karton, pa je morao da napustio teren u 70. minutu. Bibras Natho je postigao gol sa bele tačke - 1:4.

Uzbuđenjima tu nije bio kraj.

Naprotiv.

U 81. minutu, očajno postavljanje odbrane gostiju iskoristio je Ester Sokler, koji je ostao potpuno sam kada je proigran "kroz sredinu", a on taj poklon crno-belih iskoristio da matira Miloševića - 2:4.

Ipak, i pored novih pokušaja Kragujevčana, njihov umor, a brojčana prednost crno-belih, uveli su sam kraj meča u mirniji ritam, pa su jedina zanimljiva dešavanja bila uglavnom na polovini terena koji je pripadao Radničkom.

Superliga Srbije, 18. kolo

Radnički - Partizan 2:4 (1:2) ( Strelci : 0:1 Trifunović u 20. minutu, 0:2 Milošević u 22., 1:2 Bevis 39, 1:3 Milošević u 63., 1:4 Natho iz penala u 71., Sokler u 81.) Žuti kartoni : Marjanović, Ilić, Dadić, Ben Hasin, (Radnički) - Đurđević (Partizan); Dva žuta kartona : Dadić (Radnički) u 69. minutu Radnički 1923: Lijeskić - Miličić, Simović, Marjanović, Dadić - Ilić (od 68. Ristić), Ben Hasin (od 68. Stankovski) - Bah Isa (od 73. Ćosić), Sahli (od 82. Balde), Bevis - Jarju (od 67. Sokler) Partizan: Milošević - Roganović, Stojković, Simić, Đurđević (od 52 Karabeljov) - Dragojević - Sek, Ugrešić (od 82. Janković), Vukotić (od 52. Natho), Trifunović (od 82. Zubairu) - Milošević (od 73. A. Kostić)

