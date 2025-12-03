ŽREB ZA SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU SAMO ŠTO NIJE! Evo koje lepotice "sve vode" i šta nas čeka!

FIFA je predstavila spisak voditelja i umetnika koji će učestvovati u ceremoniji žreba za Svetsko prvenstvo, koja će biti održana u petak u Vašingtonu, a koju će voditi supermodel Hajdi Klum, glumac Kevin Hart i glumac i producent Deni Ramirez.

Foto: Profimedia

Muzički deo obuhvatiće nastupe tenora Andrea Bočelija i pevača Robija Vilijamsa, koji će zajedno nastupiti sa američkom umetnicom Nikol Šercinger, objavio je portal "Onefootball".

Foto: Instagram/nicolescherzinger



Nakon žreba, grupa Vilidž Pipl zatvoriće ceremoniju izvođenjem svoje pesme "YMCA".



Žreb obeležava početak odbrojavanja do Svetskog prvenstva 2026, prvog u istoriji sa tri zemlje domaćina i 48 timova učesnika.

Kad je žreb, i ko je u kom šeširu?

Žreb za Svetsko prvenstvo biće održan u petak, 5. decembra, od 18 časova po našem, srednjoevropskom vremenu, uz prenos na portalu "Novosti".

Podsetimo najpre, Evropa "daje" 16 učesnika predstojećeg Mundijala, koji je na programu 2026. godine, i to 12 pobednika grupa, te još četiri pobednika "četiri različite staze baraža".

Direktan plasman iz Evrope na Svetsko prvenstvo u fudbalu izborili su Austrija, Belgija, Engleska, Nemačka, Norveška, Portugal, Francuska, Holandija, Hrvatska, Škotska, Španija i Švajcarska, a 12 drugolasiranih selekcija (Albanija, Bosna i Hercegovina, Češka, Danska, Italija, lažna država Kosovo, Poljska, Republika Irska, Slovačka, Turska, Ukrajina, Vels), uz četiri odabrane ekipe iz Lige nacija (Rumunija, Švedska, Severna Irska, Severna Makedonija) nedavno su razvrstane u četiri četvoročlane "staze" u baražu.

I, iako tu ima prilično snažnih timova, uostalom - Italija i te kako zna kako je osvajati šampionat planete, čak i ona, ako prebrodi doigravanje, moraće u "najgori šešir" za žreb. Jer, u četvrti šešir idu svi pobednici baraža.

To znači da bi tamo završila i Srbija, pa ako bi, u onom čuvenom "šta bi bilo kad bi bilo" slučaju naši fudbaleri prošli na Svetsko prvenstvo, mogli bi da dobiju i te kako zanimljive rivale. Od, na primer, relativno lake grupe, u kojoj bi bili Kanada, Ekvador i Uzbekistan, do "grupe smrtu" u kojoj bi bio svetski šampion Argentina, Hrvatska i Norveška.

U svakom slučaju, evo ko sa koje pozicije čeka predstojeći žreb za Mundijal:

Šešir 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugalija, Holandija, Belgija, Nemačka.

Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Šešir 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Šešir 4: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, četiri pobednika UEFA baraža, dva pobednika Interkonfederacionog plej-ofa

Šeširi za žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 / Screenshot / FIFA

Žreb za Svetsko prvenstvo je 5. decembra, i to uz nekoliko smernica

Osnovno pravilo je da nijedna grupa ne može imati više od jedne reprezentacije sa istog kontinenta, osim kada se radi o selekcijama iz jurisdikcije UEFA. Prosto, 16 evropskih timova ne može da bude "svako u svojoj grupi", pa će po dva moći da se nađu u istoj grupi na predstojećem šampionatu. Žrebaće se 12 grupa po četiri učesnika, u svakoj će biti po jedan tim iz jednog šešira, a četiri najbolje rangirane reprezentacije (Španija, Argentina, Francuska, Engleska) se razdvajaju u različite četvrtine žreba kako bi se izbegli njihovi rani susreti u nokaut fazi.

S kim bi Srbija igrala baraž (da je tamo prošla ona, a ne Albanija)?

Iajući u vidu da je Srbija bila tek treća u svojoj grupi, iz koje je Engleska očekivano otišla direktno na šampionat planete, posebna pažnja srpske javnosti na nedavno žrebu za baraž bila je kako će proći Albanija, koja je "orlove" preskočila na tabeli senzacionalnom pobedom u Leskovcu i ušla u doigravanje.

Albanija je na žrebu održanom u Cirihu za prvog rivala dobila Poljsku, a u finalu svoje staze igraće protiv boljeg iz meča Ukrajina - Švedska.

Međutim, da je Srbija prošla u baraž, a ne Albanija, ne bi bila kao Albanci u trećem šeširu, već bi bila treća u drugom šeširu. Kako? Pa, bolje su Srbi rangirani na poslednjoj FIFA rang listi od Čeha i Slovaka, pa bi "uskočili" u taj šešir.

Koga bi, zapravo, Srbija dobila za rivala na žrebu?! Sjajne rivale!

I, ispostavilo se na kraju da bi se ime Srbije našlo u kuglici u kojoj je bilo napisana Češka - te bi Srbi, zapravo, u polufinalu igrali kod kuće protiv Republike Irske, a u finalu sa pobednikom meča Danska - Severna Makedonija.

A na sve to, Srbija bi bila domaćin ne samo polufinala, nego i svog finalnog meča, odlučeno je naknadnim žrebom.

Evo i svih parova evropskog baraža za Mundijal 2026 koji će zajedno organizovati SAD, Meksiko i Kanada:

Staza A:

Italija - Severna Irska

Vels - BiH

Staza B:

Ukrajina - Švedska

Poljska - Albanija

Staza C:



Slovačka - selekcija tzv. "Kosova"

Staza D:

Danska - Severna Makedonija

Češka - Republika Irska

Polufinala će se igrati 26. marta, a finalni mečevi 31. marta 2026.

