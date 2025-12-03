"PRIMETIO SAM DA JE SRPSKI NAROD OBDAREN..." Čuveni Domeniko Mesina o tome šta mu se u Srbiji sviđa, a šta bi da menja u srpskom fudbalu

Predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Domeniko Mesina izjavio je da je glavni prioritet od njegovog dolaska na ovu funkciju bio uvođenje principa integriteta, poštovanja i profesionalnog pristupa suđenju.

Foto: Profimedia

Mesina je za TV Arena sport sumirao prva četiri meseca rada na funkciji predsednika Sudijske komisije FSS.



On je ocenio da su srpske sudije pokazale snažnu motivaciju da prihvate nove smernice i unaprede svoj rad.

"Sudije su pozitivno odgovorile na instrukcije i raduje me njihov profesionalni pristup. Verujem da će se rezultati videti do kraja sezone", rekao je predsednik Sudijske komisije FSS.

On je naglasio da je cilj sudijskog procesa u Srbiji da se igra razvija nesmetano i da se koristi evropski standard prilagođen stilu igre u Srbiji.

"Tražio sam da sudije pokažu hrabrost kada igrači naglašavaju kontakt u duelu. Fudbal mora da teče, a ne da se prekida", naveo je Mesina.

Sudijska komisija FSS je u skladu sa međunarodnim standardima uvela širu rotaciju sudija, kako bi se izbegle situacije u kojima isti arbitar prečesto sudi jednoj ekipi. U prvih 17 kola Superlige Srbije, nijedan sudija nije sudio više od dva puta istom timu.

Mesina je naglasio da je ovaj model već primenjivan u Seriji A i drugim evropskim ligama.

"Rotacija je vid zaštite i klubova i sudija. Ona doprinosi jednakosti, smanjuje tenzije i gradi poverenje", rekao je Italijan.

FSS i Sudijska komisija su uz podršku predsednika Saveza Dragana Džajića i generalnog sekretara Branka Radujka pokrenuli kampanju za regrutaciju novih sudija.







"Ako želimo da fudbal postoji i sutra, moramo brinuti o budućnosti sudija. Ovo je poziv mladima da uđu u svet sporta iznutra. Sudijsko iskustvo menja život: razvija karakter, odgovornost i pomaže u donošenju odluka", izjavio je Mesina.



FSS je od prvog kola ove sezone na svojim zvaničnim kanalima odlučio da objavljuje VAR analize.



"Možda je neko očekivao da ćemo analizirati sve što se dešava na terenu, ali zaista mislim da to nije moguće. Ako ćemo iskreno, nije ni od pomoći. Postoji mnogo situacija koje ne mogu biti sto odsto klasifikovane kao sporne ili nesporne. U takvim slučajevima prihvatamo sudijsku odluku donetu na terenu", rekao je predsednik Sudijske komisije FSS.

Mesina je istakao da dolazak novih sudija u vrh UEFA nije jednostavan proces za zemlje veličine Srbije, ali naglašava da je napredak već vidljiv. Srbija trenutno ima Srđana Jovanovića u elitnoj grupi, Nenada Minakovića u prvoj, dok su još četvorica sudija u drugoj grupi.



"Minaković je sudio važnu utakmicu u Španiji i odlično se snašao. UEFA pomno prati naše sudije i nadam se da ćemo uskoro imati još jednog u prvoj grupi, a time i potencijalnog sudiju za Ligu šampiona", istakao je Mesina.







"Sudije često moraju da donesu odluku u deliću sekunde. Ako nemaju sigurnost u tačku kontakta i putanju lopte, bolje je da odluku prepuste VAR-u. Ako postoje jasni razlozi za penal - dosudi ga. Ali sudija mora biti siguran da je učinio sve da donese ispravnu odluku", rekao je Mesina.



Predsednik Sudijske komisije FSS je naglasio da nikada ne polazi od pretpostavke da sudija greši namerno.



"Ako bih pomislio da sudija pravi namerne greške, završio bi kod mene zauvek", naveo je Mesina i dodao da greške deli na dve vrste.



"One koje su posledica teških situacija i brzine igre i one koje nastaju iz površnosti i nepripremljenosti. Prve se mogu razumeti, druga vrsta se sankcioniše. Ko napravi takvu grešku, nekoliko nedelja gleda utakmice sa tribina, a ne sa terena", istakao je Mesina.

Prvi čovek Sudijske komisije FSS izjavio je da smatra da snaga sudije ne dolazi iz potčinjenosti autoritetu, već iz karaktera.





Domeniko Mesina / Foto: FSS

Mesina je za naredni period definisao dva ključna cilja i to dodatno unapređenje tehničke i taktičke obuke sudija i smanjenje broja VAR intervencija kroz bolji kvalitet odluka na terenu.



"Ne krijem se iza klišea ili lažnih izjava. Danas se jedan od tri kaznena udarca dosuđuje nakon VAR intervencije i to nije brojka koja me čini zadovoljnim. VAR korekciju vršimo na svakih 2,7 utakmica, što nije daleko od UEFA proseka iz prošle sezone (2,87), ali je naš cilj da stvari po tom pitanju budu još bolje. Sudije moraju da budu u stanju da donose odluke na terenu. Biću još precizniji, da donose dobre odluke na terenu. Dugoročni planovi obuhvataju razvoj mladih sudija, mentorski sistem sa iskusnim arbitarima i jačanje ženskog suđenja, u skladu sa prioritetima UEFA i FIFA", istakao je predsednik Sudijske komisije FSS.



Mesina je poručio da je cilj sezone jasno definisan.



"Sudije ne smeju uticati na plasman. Teren mora da bude jedini sudija i za timove i za nas", rekao je Mesina i naglasio da sudije u Srbiji imaju potencijal i energiju, ali i da taj potencijal mora da bude pažljivo vođen.



Mesina je na kraju istakao da je njegova vizija jasna, a to je: razvijati profesionalni mentalitet, širiti znanje, graditi poštovanje kao osnovni princip i stvarati generacije sudija koje će biti konkurentne u Evropi.

Budi i ti fudbalski sudija - kampanja FSS

Budi i ti fudbalski sudija! ⚽️🇷🇸🎬



Fudbalski savez Srbije već godinama podržava kampanju Evropske fudbalske unije (UEFA) pod sloganom „Budi i ti fudbalski sudija”, čiji je cilj da privuče nove mlade sudije i promoviše značaj sudijske uloge u razvoju fudbala.



FSS obaveštava sve… pic.twitter.com/V0dxI9cWu0 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) December 3, 2025

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji