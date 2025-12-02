ŠUTRM OSLABLJEN DOČEKUJE ZVEZDU: Povredio se standardni defanzivac tima iz Graca

CRVENA zvezda u 6. kolu Lige Evrope gostuje Šturmu u Gracu, a domaćin je saznao loše vesti za taj duel.

FOTO: Profimedia

Naime, na utakmici austrijskom prvenstva odigranoj prošlog vikenda protiv Hartberga (1:0) standardni defanzivac ove ekipe Dimitri Lavale doživeo je tešku povredu.

Kako je saopštenu na sajtu kluba, Belgijancu su stradali ligamenti kolena, zbog čega će propustiti ostatak sezone.

Lavale je ove sezone u Bundesligi odigrao 14 utakmica, dok je u Ligi Evrope zabeležio četiri nastupa, ali nije uspeo nijednom da se upiše u strelce.

Podsetimo, utakmica Šturm - Crvena zvezda igra se 11. decembra od 18.45 na "Merkur areni".

