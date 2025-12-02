Fudbal

ŠUTRM OSLABLJEN DOČEKUJE ZVEZDU: Povredio se standardni defanzivac tima iz Graca

Časlav Vuković

02. 12. 2025. u 20:35

CRVENA zvezda u 6. kolu Lige Evrope gostuje Šturmu u Gracu, a domaćin je saznao loše vesti za taj duel.

ШУТРМ ОСЛАБЉЕН ДОЧЕКУЈЕ ЗВЕЗДУ: Повредио се стандардни дефанзивац тима из Граца

FOTO: Profimedia

Naime, na utakmici austrijskom prvenstva odigranoj prošlog vikenda protiv Hartberga (1:0) standardni defanzivac ove ekipe Dimitri Lavale doživeo je tešku povredu.

Kako je saopštenu na sajtu kluba, Belgijancu su stradali ligamenti kolena, zbog čega će propustiti ostatak sezone.

Lavale je ove sezone u Bundesligi odigrao 14 utakmica, dok je u Ligi Evrope zabeležio četiri nastupa, ali nije uspeo nijednom da se upiše u strelce.

Podsetimo, utakmica Šturm - Crvena zvezda igra se 11. decembra od 18.45 na "Merkur areni".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu