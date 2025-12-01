KAKAV DERBI ISTANBULA: Duran spasao Fenerbahče protiv velikog rivala

FENERBAHČE i Galatasaraj odmerili su snage u 14. kolu turskog prvenstva. Pobednika na kraju nije bilo pošto je rezultat bio 1:1.

FOTO: Profimedia

Ipak, izabranici Okana Buruka su bili veoma blizu trijumfa, ali u tome ih je sprečio Džon Duran koji je u petom minudu nadoknade pogodio za remi.

Gosti su do prednosti došli u 27. minutu preko Liroja Sanea. Fenerbahče je u 44. uspeo da poravna ishod, no pogodak Edsona Alvareza je poništen zbog igranja rukom.

To očigledno nije demoralisalo igrače koje sa klupe predvodi Domeniko Tedesko, pa su uspeli da izbore nerešen rezultat.

Iako nije pobedio Galatasaraj je i dalje prvi na tabeli sa 33 boda, prati ga Fenerbahče sa 32, a za vratom im diše Trabzon koji ima 31.

