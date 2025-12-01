ANĆELOTI JASAN: Estevao će igrati za Brazil na Mundijalu

Selektor reprezentacije Brazila Karlo Anćeloti izjavio je da će fudbaler Čelsija Estevao igrati za Brazil na Svetskom prvenstvu, koje će 2026. godine biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

FOTO: Tanjug/AP

Estevao (18) je u junu ove godine stigao u Čelsi iz Palmeirasa za 29 miliona funti. Mladi brazilski fudbaler je ove sezone odigrao 18 mečeva za Čelsi i postigao je pet golova.

"Mislim da će Estevao igrati za Brazil na SP 2026. Na osnovu toga kako je Estevao igrao u poslednjih šest meseci, mislim da će nastupiti na Mundijalu. Estevao će igrati na SP", rekao je Anćeloti za Esporte rekord.

Estevao je za A selekciju Brazila debitovao 2024. godine, a za nacionalni tim je odigrao 11 mečeva i pet puta se upisao u listu strelaca.

"On je veoma, veoma poseban igrač. On je potpuno drugačiji, jer je prirodno talentovan. Što se tiče njegovog talenta, ne može da ga poboljša, ali ono što može da uradi jeste da pruži kontinuitet", dodao je selektor Brazila.

Anćeloti je istakao da je zadovoljan igrama mladog fudbalera u Čelsiju.

"Estevao veoma dobro napreduje u Čelsiju. Nisam razgovarao sa predstavnicima Čelsija, ali sam siguran da rade poseban program sa njim. Mislim da nacionalni tim mora da iskoristi ovaj veliki talenat", zaključio je Anćeloti.

