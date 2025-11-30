Fudbal

OZBILJNA KRIZA DRMA TSC: Tim iz Bačke Topole dva meseca bez pobede, savladao ga i Radnik

Танјуг

30. 11. 2025. u 18:19

FUDBALERI Radnika pobedili su večeras u Bačkoj Topoli ekipu TSC-a rezultatom 2:0 u utakmici 17. kola Superlige Srbije.

ОЗБИЉНА КРИЗА ДРМА ТСЦ: Тим из Бачке Тополе два месеца без победе, савладао га и Радник

FOTO: M. Vukadinović

U velikoj krizi nalazi se TSC, pošto mu je ovo bio osmi meč kako ne zna za pobedu. Poslednji trijumf ova ekipa ostvarila je 28. septembra kad je kao domaćin savladal Novi Pazar (1:0).

Golove za Surduličane postigli su Đorđe Jovanović u 24. i sjajni krilni napadač Daglas Ovusu u 61. minutu.

Domaćinu da izbegne poraz nije pomoglo ni to što su gosti meč završili sa igračem manje, pošto je u 43. minutu isključen Stiven Činedu zbog grubog prekršaja nad Milanom Radinom.

Fudbaleri Radnika se trenutno nalaze na sedmom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 23 boda, dok je TSC na 13. poziciji sa 17.

Ekipa iz Surudlice će u narednom, 18. kolu dočekati Mladost, dok će Topolčani gostovati Spartaku u Subotici.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
Politika

0 53

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ O OSTAVCI ŽELJKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan

VUČIĆ O OSTAVCI ŽELjKA OBRADOVIĆA: Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan