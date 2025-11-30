OZBILJNA KRIZA DRMA TSC: Tim iz Bačke Topole dva meseca bez pobede, savladao ga i Radnik

FUDBALERI Radnika pobedili su večeras u Bačkoj Topoli ekipu TSC-a rezultatom 2:0 u utakmici 17. kola Superlige Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

U velikoj krizi nalazi se TSC, pošto mu je ovo bio osmi meč kako ne zna za pobedu. Poslednji trijumf ova ekipa ostvarila je 28. septembra kad je kao domaćin savladal Novi Pazar (1:0).

Golove za Surduličane postigli su Đorđe Jovanović u 24. i sjajni krilni napadač Daglas Ovusu u 61. minutu.

Domaćinu da izbegne poraz nije pomoglo ni to što su gosti meč završili sa igračem manje, pošto je u 43. minutu isključen Stiven Činedu zbog grubog prekršaja nad Milanom Radinom.

Fudbaleri Radnika se trenutno nalaze na sedmom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 23 boda, dok je TSC na 13. poziciji sa 17.

Ekipa iz Surudlice će u narednom, 18. kolu dočekati Mladost, dok će Topolčani gostovati Spartaku u Subotici.

