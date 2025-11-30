I TO SE DESILO - POBEDIO LIVERPUL: Šampion Engleske prekinuo seriju poraza i srušio Vest Hem
KONAČNO je pobedio i Liverpul. Crveni su kao gosti u 13. kolu Premijer lige pobedili Vest Hem sa 2:0.
Šampion Engleske je tako prekinuo niz od tri poraza u svim takmičenjima i možda najavio bolje dane za nastavak sezone.
U prvom polvremenu nije bilo golova. Izabranici Arnea Slota su bolje upli u drugi deo meča i do vođstva su stigli u 60. minutu preko Aleksandra Isaka.
Trijumf Liverpula potvrdio je Kodi Gakpo pogotkom u drugom minutu sudijske nadoknade. Ovo je Holanađaninu bio četvrti prvenstveni gol.
Liverpul je trenutno osmi na tabeli i ima 21 bod. Vest Hem je na poziciji 17 sa 11.
