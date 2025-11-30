JAČI OD PRITISKA: Fudbaleri Vojvodine pobedom nad Spartakom prekinuli neugodnu tradiciju

HTENjE, volja i želja fudbalera Vojvodine, u vojvođanskom derbiju sa Spartakom u subotu uveče na „Karađorđu“, nadjačali su presiju pobede pod moranje. Izabranici stratega Miroslava Tanjge su snagom kolektiva neutralisali psihološki pritisak i posle pet sušnih sezona u odmeravanju sa Subotičanima na stadionu u Novom Sadu, konačno ih pobedili, 2:0.

N.Mihajlović

Pogotke su postigli Dragan Kokanović u 54. minutu i „rezervista“ Milutin Vidosavljević, koji ga je zamenio, u 90+6 minutu.

Poslednja pobeda Novosađana pred domaćom publikom, pre subotnjeg trijumfa nad „plavim golubovima“, bila je takođe 2:0, još u sezoni 2019/20. Lane, recimo, Spartak je bio uspešniji na „Karađorđu“, 1:2.

Značaj osvojenih bodova, ogleda se i u činjenici da poraz u prethodnom kolu u Surdulici (1:3), bez obzira na to što je umnogome uznemirio tabor našeg najstarijeg superligaša, nije ostavio značajnije negativne tragove.

– Prekinuli smo tu, za nas neugodnu tradiciju sa Spartakom- ocenjuje Tanjga.- Takođe, u prethonom meču u Surdulici, gde godinama nismo znali za poraz, prekinuli smo tradiciju i izgubili. Zato nam je utakmica sa Subotičanima bila teška sa psihološkog aspekta, igrači su bili pod pritiskom da se taj meč mora dobiti. Javnost je bila protiv nas. Meri nam se svaka sitnica, kako radimo i kako treniramo, kao da su ljudi nekad srećni kada izgubimo. Time je pobeda nad Spartakom još značajnija. Osvojili smo tri boda koja nas drže u borbi za drugo, pa i za prvo mesto. Nadam se da će nam se što pre vratiti povređeni i kažnjeni igrači, pa ćemo biti još jači. Moramo da izvučemo nove pouke. Opet smo imali loše trenutke posle vođstva i na tome moramo da radimo.

Do zimske pauze, pred fudbalerima Vojvodine su još tri prvenstvene kao i utakmica za Kup Srbije. Novosađani u sredu, 3. decembra gostuju OFK Vršcu u osmini finala najmasovnijeg takmičenja. Odmah zatim, u nedelju, 7. decembra, takođe su gosti, ovaj put u Beogradu na stadionu „Rajko Mitić“, Crvenoj zvezdi u derbiju. Posle toga dočekuju OFK Beograd na „Karađorđu“ i za kraj godine, putuju u Ivanjicu na odmeravanje za bodove sa Javorom.