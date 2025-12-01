NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Najnovije vesti iz Amerike šokirale su Iran.

FOTO: Tanjug/AP

Sjedinjene Američke Države odbile su da izdaju vize skoro celoj iranskoj delegaciji koja je trebalo da prisustvuje žrebu za Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Vize su odbijene selektoru, ali predsedniku fudbalskog saveza, Mehdiju Tadžu, kao i sedmorici drugih zvaničnika.

Tadž je podneo zvaničnu žalbu na adresu svetske kuće fudbala, ali je na kraju dobijena dozvola samo za četiri osobe, zbog čega je Iran danas odlučio:

"Ne dolazimo na žreb za Svetsko prvenstvo!"

Prosto, Iranci neće da učestvuju u "politički obojem procesu".

- Obavestili smo FIFA da donete odluke nemaju nikakve veze sa sportom i da zbog toga članovi iranske delegacije neće učestvovati u žrebu za Svetsko prvenstvo - rekao je za "Teheran Tajms" ataše za štampu iranske reprezentacije, Amir Mehdi Alavi.

Situacija dodatno izaziva ozbiljnu zabrinutost među Irancima: ako je čak i nevelikoj delegaciji odbijen ulazak, šta će se desiti sa celom reprezentacijom, osobljem i navijačima?

Kada je žreb za Mundijal 2026?

Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu će se održati 5. decembra u Vašingtonu od 18 časova, a možete ga pratiti uživo na portalu "Novosti".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“