NEZADOVOLJAN NA MARAKANI! Stranac hitno želi da napusti Crvenu zvezdu
Izraelski golman Omri Glazer već dugo je van svih planova trenera Vladana Milojevića.
Iako se očekivalo da letos napusti Crvenu zvezdu – to se nije dogodilo. Stiže zima, a samim tim i nova šansa da se promeni sredina. Omri Glazer ne skriva svoje ambicije:
- Kada si igrač – imaš najveće ambicije. Odigraš dobru sezonu i odmah hoćeš dalje. Kada osetiš da je momenat da skočiš – to i učiniš. Tako sam i ja uradio kada sam iz Ber Ševe došao u Zvezdu i dobio dosta veću platu. Osećam se da je sada vreme za novi skok. Želim u Lige petice, to je uvek bio moj san. Hoću iskorak, kako fudbalski, tako i finansijski“ – rekao je Omri Glazer za ‘Golden Gate’, te potom dodao:
- Predsednik je na konferenciji rekao da ne želi da me proda i da je moja cena 10.000.000 evra. Imao sam ugovor na još dve godine, i to je bila njihova procena. Predsednik mi je rekao da želi da mi udvostruči platu i tako nagradi. U fudbalu se poštovanje često ogleda kroz finansije.“ – kazao je izraelski golman.
