Fudbal

NEZADOVOLJAN NA MARAKANI! Stranac hitno želi da napusti Crvenu zvezdu

Марко Паунић
Marko Paunić

24. 11. 2025. u 14:43

Izraelski golman Omri Glazer već dugo je van svih planova trenera Vladana Milojevića.

НЕЗАДОВОЉАН НА МАРАКАНИ! Странац хитно жели да напусти Црвену звезду

FOTO: FK Crvena zvezda

Iako se očekivalo da letos napusti Crvenu zvezdu – to se nije dogodilo. Stiže zima, a samim tim i nova šansa da se promeni sredina. Omri Glazer ne skriva svoje ambicije:

- Kada si igrač – imaš najveće ambicije. Odigraš dobru sezonu i odmah hoćeš dalje. Kada osetiš da je momenat da skočiš – to i učiniš. Tako sam i ja uradio kada sam iz Ber Ševe došao u Zvezdu i dobio dosta veću platu. Osećam se da je sada vreme za novi skok. Želim u Lige petice, to je uvek bio moj san. Hoću iskorak, kako fudbalski, tako i finansijski“ – rekao je Omri Glazer za ‘Golden Gate’, te potom dodao:

FOTO: FK Crvena zvezda

 

- Predsednik je na konferenciji rekao da ne želi da me proda i da je moja cena 10.000.000 evra. Imao sam ugovor na još dve godine, i to je bila njihova procena. Predsednik mi je rekao da želi da mi udvostruči platu i tako nagradi. U fudbalu se poštovanje često ogleda kroz finansije.“ – kazao je izraelski golman.

