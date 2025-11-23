ARSENAL JE BAŠ MOĆAN: "Tobdžije" pokazale snagu u derbiju Londona!

ARSENAL se nakon remija sa Sanderlendom (2:2) vratio na pobednički kolosek. "Tobdžije" su na "Emirejtsu" u derbiju Londona u 12. kolu Premijer lige pobedili Totenhem sa 4:1.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Augstein

Odlolevali su "pevci" nešto više od pola sata igre, a onda je domaćin prebacio u brzinu više i u razmaku od pet minuta postigao dva gola.

Najpre je u 36. Leandro Trosar pogodio za vođstvo ekipe Mikela Artete, potom je u 41. minutu prednost duplirao Ebereči Eze.

Pojačanje Arsenala iz Kristal Palasa je blistalo na ovom meču. U drugom poluvremenu je postigao oba gola za svoj tim i tako je upisao het-trik.

Počasni pogodak za goste bio je delo Rišarlisona. Gol Brazilca bio je dovoljan samo da se ublaži poraz.

"Tobdžije" su još jednom pokazale da im je odbrana granitna. Primili su samo šest golova od početka sezona. Danas su kapitulirali samo jednom, iako su bili bez možda i najboljeg defanzivca Gabrijela.

Arsenal je i dalje prvi na tabeli sa 29 bodova, ima šest više od Čelsija. Totenhem zauzima deveto mesto sa 18.

