ZVEZDA GA SE LAKO ODREKLA, ON JE ŠOKIRAO: Kako je golman Javora "naplatio" nepoverenje sa Marakane

Slavio je Javor protiv Crvene zvezde, jedini gol na meču postigao je Ognjen Krsmanović u 84. minutu, a sve pohvale na kraju pokupio je ipak golman, Nikola Vasiljević.

Iskusni čuvar mreže već deceniju dominira srpskim fudbalom. Nije dobio pravu priliku u Nišu, gde je nastupao za Radnički, potom je prešao u Radnik, a tamo je pokazao pun sjaj.

Pulen poznatog trenera golmana Miroslava Kineta Stankovića iz Radnika je došao i do reprezentacije Srbije, a potom je njegov talenat prepoznala i Crvena zvezda.

Kupili su ga crveno-beli 2020. godine za 500.000 evra od Surduličana, gde je još šest meseci ostao na pozajmici.

U konkurenciji sa sjajnim Milanom Borjanom i Zoranom Popovićem nije mnogo dobijao priliku, najčešće u prijateljskim mečevima. Nakon toga igrao je u proleteru, napretku, takođe na pozajmicama iz Zvezde, a potom je došao nazad u Niš, gde takođe nije dobio pravu priliku, a 2024. godine usledila je selidba u Javor gde je danas bio heroj u pobedi nad Crvenom zvezdom.

Imao je dvadesetdevetogodišnji Nišlija 11 sjajnih odbrana, skidao je zicere, kao da je svoju mrežu začarao.

Otud ne iznenađuju ni pohvale prekaljenog trenera Radovana Ćurčića koji je istakao "Pobediti Zvezdu je veliki uspeh. Da bi se to ostvarilo treba imati sreće i raspoloženog golmana kakvog smo imali danas. Mnogo toga je uradio da nas spasi."

Izgleda da su se crveno-beli prelako odrekli talentovanog golmana, koji je na najbolji način po Ivanjičane odlučio da im objasni koliko su pogrešili.

