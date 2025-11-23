GASPERINI JE PREPORODIO ROMU! "Vučica" na prvom mestu Serije A

Fudbaleri Rome savladali su na gostovanju Kremoneze sa 3:1 te su se tako posle 12. kola "popeli" na prvo mesto na tabeli Serije A.

FOTO: Profimedia

Roma nakon novog trijumfa ima 27 bodova, što je dva boda više od Napolija i tri više od Intera, koji ima utakmicu manje, pa su tako sada prvi na tabeli.

Roma je povela posle 17 minuta igre, kada je Matijas Sule doneo prednost "vučici". Ovaj rezultat je bio na snazi sve do 64. minuta. Tada je Ivan Ferguson duplirao prednost gostujuće ekipe.

Treći gol za Romu je postigao Vesli, kada je na asistenciju Stefana El Šaravija, matirao čuvara mreže Kremonezea. Počesni pogodak za Kremoneze je u nadoknadi vremena postigao Frančesko Folino.

