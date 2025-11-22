ZEMUN GAZI KA SUPERLIGI SRBIJE: Obezbeđenja jesenja titula tri kola pre kraja!

FANTASTIČAN prvi deo sezone igra Zemun. Čak tri kola pre kraja prve polusezone ovaj tim je obezbedio jesenju titulu nakon što je u kao domaćin u 19. kolu savladao Ušće sa 2:1.

FOTO: A. Ilić

Idealno je tim Milana Kuljića otvorio utakmicu. Igrao se 13. minut kad je Obren Cvijanović zatresao mrežu rivala.

Gosti su uspeli da poravnaju rezultat u 29. minutu preko iskusnog Vladana Milosavljeva. Do odlaska na odmor ishod se nije menjao.

Tri boda ekipi iz Gornje Varoši je doneo Cvijanović drugim pogotkom na meču, a petim prvenstvenim.

Zemun ne zna za poraz ove sezone, upisao je 13 pobeda i šest remija i izvesno je da će naredne sezone učestvovati u Superligi Srbije.

Ovaj tim je lider na tabeli Prve lige Srbije sa 45 bodova, ima 13 više, ali i utakmicu više od prvih pratioca Mačve i Voždovca.

