"NEĆU IMATI SVE IGRAČE NA RASPOLAGANJU..." Vladan Milojević pred meč Javor - Crvena zvezda

Trener fudbalera Crvena zvezda Vladan Milojević izjavio je danas u Beogradu da njegov tim očekuje izazovan period i dodao da je ekipi potrebna velika podrška navijača.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 16 časova ekipi Javora u Ivanjici u 16. kolu Superlige Srbije.

"Javor je disciplinovana ekipa, vidi se pečat trenera Radovana Ćurčića, sigurno jedan od najiskusnijih trenera, u vrhu srpskog fudbala, takmičar. Dosta zavisi i od toga za koje će se igrače opredeliti, njihova snaga je u kolektivu", rekao je Milojević, preneo je zvanični sajt kluba.

On je govorio i o zdravstvenom biltenu u ekipi.

"Mislim da neću imati sve igrače na raspolaganju, jer imamo nekih problema, ali ću videti posle treninga", dodao je trener Zvezde.

Milojević je rekao da je ekipa vredno radila u prethodne dve nedelje dok je bila reprezentativna pauza.

"Svi smo svesni da je samo mali broj igrača ostao sa nama, ostali su igrali za reprezentacije. Nadam se da su se igrači osvežili, jer su sada i pored tih reprezentativnih obaveza jako važne takmičarske utakmice. Moraju se prilagoditi, očekuju nas izazovni mečevi", naveo je Milojević.

On je rekao da će odluku o startnih 11 doneti nakon treninga.

"Nisam neko ko eksperimentiše, igraćemo sa igračima koji su nam na raspolaganju. Ponavljam, videćemo danas na treningu pa ćemo odlučiti koji ćemo sastav izvesti", izjavio je Milojević.

Zvezda je na meču protiv Slovena u Kupu Srbije imala tri debitanta.

"Drago mi je, deci će značiti. Ovo je već druga pauza u kojoj oni treniraju sa nama, pod nadzorom njihovih trenera. Sigurno talentovana deca koja mogu da ostave veliki trag. Njima iskustvo znači gde treniraju sa prvotimcima, u svakom slučaju imam pozitivno mišljenje o njima", rekao je Milojević.

"Crveno-bele" u narednom periodu očekuje gust raspored.

"Naravno da je izazov, ali za to smo se opredelili. Jedina smo ekipa u Srbiji koja igra na tri fronta, jako su izazovne utakmice. Naporna su i putovanju, tako da nemamo puno prostora za trening ni za oporavak igrača. Nadam se da će nas zaobići povrede. Da nemamo kao do sad što smo imali. Ako bi nas to zaobišlo, bio bih najsrećniji", istakao je Milojević.

Trener Zvezde je zahvalio navijačima na podršci.

"Hvala navijačima svakako, bez obzira na lošije vreme, nikada nismo sumnjali, znamo da su uvek uz nas. S obzirom na da nas očekuju utakmice na svaka tri dana biće nam potrebna velika podrška", zaključio je Milojević.

