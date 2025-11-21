ZAČEPIO USTA SRBOMRZCU! Oglasio se Crnogorac koji ne ćuti na "Ubij Srbina"

Pre nekoliko dana u Podgorici smo gledali veliki preokret i pobedu Hrvatske nad Crnom Gorom (3:2) u kvalifikacijama za Mundijal 2026, ali je utakmica ostala u senci sramotnih povika sa tribina.

Foto: Printskrin

Navijači gostujuće selekcije pevali su "Za dom spremni" i uzvikivali "Ubij Srbina". Situaciju je dodatno pogoršao sam prenos na RTCG, jer komentator Nebojša Šofranac nije osudio uvrede, već je na kraju susreta izjavio da je atmosfera bila "potpuno korektna".

Nakon završetka utakmice, ombudsman Radio televizije Crne Gore reagovao je zahtevom da se pokrene disciplinski postupak protiv Šofranca zbog njegovog komentara. U međuvremenu se oglasio i sam sportski komentator, koji je pokušao da se opravda poručivši da mu slušalice nisu dobro radile.

Sada je komentar o celoj utakmici dao i još jedan komentator RTCG-a, a radi se o Janku Pešikanu, koji je odlučio da sačuva čast svoje medijske kuće u kojoj radi. On je komentarisao utakmicu između mladih selekcija Crne Gore i Italije.

- Atmosfera na tribinama korektna, za razliku od one sinoćne na žalost što se desilo na Stadionu pod Goricom i onih šovinističkih skandiranja gostujućih navijača upućenih protiv Crne Gore i naroda u Crnoj Gori, ali ne samo u Crnoj Gori - poručio je Pesikan.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu