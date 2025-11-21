ZAČEPIO USTA SRBOMRZCU! Oglasio se Crnogorac koji ne ćuti na "Ubij Srbina"
Pre nekoliko dana u Podgorici smo gledali veliki preokret i pobedu Hrvatske nad Crnom Gorom (3:2) u kvalifikacijama za Mundijal 2026, ali je utakmica ostala u senci sramotnih povika sa tribina.
Navijači gostujuće selekcije pevali su "Za dom spremni" i uzvikivali "Ubij Srbina". Situaciju je dodatno pogoršao sam prenos na RTCG, jer komentator Nebojša Šofranac nije osudio uvrede, već je na kraju susreta izjavio da je atmosfera bila "potpuno korektna".
Nakon završetka utakmice, ombudsman Radio televizije Crne Gore reagovao je zahtevom da se pokrene disciplinski postupak protiv Šofranca zbog njegovog komentara. U međuvremenu se oglasio i sam sportski komentator, koji je pokušao da se opravda poručivši da mu slušalice nisu dobro radile.
Sada je komentar o celoj utakmici dao i još jedan komentator RTCG-a, a radi se o Janku Pešikanu, koji je odlučio da sačuva čast svoje medijske kuće u kojoj radi. On je komentarisao utakmicu između mladih selekcija Crne Gore i Italije.
- Atmosfera na tribinama korektna, za razliku od one sinoćne na žalost što se desilo na Stadionu pod Goricom i onih šovinističkih skandiranja gostujućih navijača upućenih protiv Crne Gore i naroda u Crnoj Gori, ali ne samo u Crnoj Gori - poručio je Pesikan.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo ko će igrati sa Srbijom na "Mundijalu" u Rusiji
21. 11. 2025. u 11:04
KAKO SE FENERBAHČE SPREMAO ZA CRNO-BELE? Partizanove pesme na treningu istanbulskog tima
21. 11. 2025. u 10:53
NIJE SAMO VUJADIN SAVIĆ! Transrodna starleta zavela i čuvenog hrvatskog fudbalera
21. 11. 2025. u 10:45
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
21. 11. 2025. u 09:18
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)