KAKAV ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI KOSOVO! Ono što im je uradio reprezentativac Slovačke oduševiće sve u Srbiji

LAŽNA država Kosovo je izborila baraž za odlazak na Svetsko prvenstvo gde će im prva prepreka biti Slovačka.

FOTO: Tanjug/AP

A poznato je da je to jedna od država koja nije priznala nezavisnost Kosova, pa je reprezentativac te zemlje Ivan Šranc i te kako ponizio Šiptre.

On uopšte nije hteo da izgovori ime protivnika, te je rekao da nema informacija o "toj reprezentaciji", s tim da je istakao da će se dobro pripremiti i analizirati ih do marta.

- Nisam imao favorita među četiri moguća protivnika, svaki je vrlo jak. Dobili smo njih, tako da to prihvatam, iako trenutno ne znam puno o njima. Ali do marta će odgovorna ekipa iz našeg Saveza i stručnog štaba definitivno prikupiti puno informacija i savršeno analizirati protivnika - rekao je Šranc i dodao:

Foto: Profimedia

- Srećan sam što igramo kod kuće, uveren sam da će naši navijači doći u velikom broju i podržati nas - rekao je slovački predstavnik.

Podsećanja radi, do sada, tzv. Kosovo nije priznalo oko 30-ak država. Među njima je i Slovačka.

