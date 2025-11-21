KAKAV ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI KOSOVO! Ono što im je uradio reprezentativac Slovačke oduševiće sve u Srbiji
LAŽNA država Kosovo je izborila baraž za odlazak na Svetsko prvenstvo gde će im prva prepreka biti Slovačka.
A poznato je da je to jedna od država koja nije priznala nezavisnost Kosova, pa je reprezentativac te zemlje Ivan Šranc i te kako ponizio Šiptre.
On uopšte nije hteo da izgovori ime protivnika, te je rekao da nema informacija o "toj reprezentaciji", s tim da je istakao da će se dobro pripremiti i analizirati ih do marta.
- Nisam imao favorita među četiri moguća protivnika, svaki je vrlo jak. Dobili smo njih, tako da to prihvatam, iako trenutno ne znam puno o njima. Ali do marta će odgovorna ekipa iz našeg Saveza i stručnog štaba definitivno prikupiti puno informacija i savršeno analizirati protivnika - rekao je Šranc i dodao:
- Srećan sam što igramo kod kuće, uveren sam da će naši navijači doći u velikom broju i podržati nas - rekao je slovački predstavnik.
Podsećanja radi, do sada, tzv. Kosovo nije priznalo oko 30-ak država. Među njima je i Slovačka.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
