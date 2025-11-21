Fudbal

KAKAV ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI KOSOVO! Ono što im je uradio reprezentativac Slovačke oduševiće sve u Srbiji

Новости онлине

21. 11. 2025. u 08:02

LAŽNA država Kosovo je izborila baraž za odlazak na Svetsko prvenstvo gde će im prva prepreka biti Slovačka.

КАКАВ ШАМАР ЛАЖНОЈ ДРЖАВИ КОСОВО! Оно што им је урадио репрезентативац Словачке одушевиће све у Србији

FOTO: Tanjug/AP

A poznato je da je to jedna od država koja nije priznala nezavisnost Kosova, pa je reprezentativac te zemlje Ivan Šranc i te kako ponizio Šiptre.

On uopšte nije hteo da izgovori ime protivnika, te je rekao da nema informacija o "toj reprezentaciji", s tim da je istakao da će se dobro pripremiti i analizirati ih do marta.

- Nisam imao favorita među četiri moguća protivnika, svaki je vrlo jak. Dobili smo njih, tako da to prihvatam, iako trenutno ne znam puno o njima. Ali do marta će odgovorna ekipa iz našeg Saveza i stručnog štaba definitivno prikupiti puno informacija i savršeno analizirati protivnika - rekao je Šranc i dodao:

Foto: Profimedia

 

- Srećan sam što igramo kod kuće, uveren sam da će naši navijači doći u velikom broju i podržati nas - rekao je slovački predstavnik.

Podsećanja radi, do sada, tzv. Kosovo nije priznalo oko 30-ak država. Među njima je i Slovačka.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)

PROŠLO JE 40 GODINA OD SNIMKA: Evo kako izgleda danas mali Voja (FOTO)