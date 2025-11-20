FUDBALSKI SAVEZ SE HITNO OGLASIO: Kazne za FK Rad i FK Omladinac

Fudbalski klubovi Omladinac i Rad kažnjeni su od strane FS Beograda zbog incidenata koji su se odigrali tokom duela 12. kola Prve beogradske lige u kojoj su slavili "građevinari" 3:2.

FOTO: FK Rad

Na utakmici trećeg ranga srpskog fudbala pre par dana došlo je do nereda, kada je na tribinama nastao stampedo. Zbog tih incidenata, Fudbalski savez Beograda (FSB) izdao je saopštenje u kojem je potvrdio da su oba kluba sankcionisana.

Omladinac iz Rajkovca kažnjen je zbog loše organizacije utakmice, dok je Rad sa Banjice sankcionisan zbog neprimerenog ponašanja svojih navijača, koji su pokušali fizički obračun.

- Zbog prekršaja iz člana 63 DP FSS u 12. kolu kažnjava se FK 'Omladinac' iz Rajkovca novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara zbog slabe organiazcije utakmice Omladinac - Rad (navijači nisu bili dobro razdvojeni, nedovoljno angažovanje redara, nije osigurana bezbednost publike). Zbog prekršaja iz člana 64 DP FSS u 12. kolu kažnjava se FK 'Rad' iz novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara zbog ponašanja pristalica kluba na utakmici Omladinac - Rad (srušili metalnu ogradu i pokušali fizički da se obračunaju sa domaćim navijačima), piše u saopštenju Fudbalskog saveza Beograda.

