TRENER NAPUSTIO PARTIZAN: U Humskoj se ovome nisu nadali...

NEOČEKIVANE vesti stižu iz humske.

FOTO: FK Partizan

Dugogodišnji pomoćni trener i analitičar Lazar Tomić (32) napustio je stručni štab crno-belih i on neće sarađivati sa Nenadom Stojakovićem.

Smena Srđana Blagojevića uzrokovala je domino efekat, te je nekoliko njegovih pomoćnika otišlo sa njim. Prvo asistent Dejan Fijala, a potom Saša Semeredi, a zatim Đorđije Ćetković i Marko Jovanović

I onda, kao grom iz vedra neba, novi odlazak iz Humske. Mladi analitičar Lazar Tomić po drugi put u karijeri je otišao iz stručnog štaba "parnog valjka". Danas se pozdravio sa igračima i svima u klubu, a ovakvu odluku doneo je iz ličnih razloga.

On je bio zadužen za analizu i statistiku, a prvi mandat trajao mu je od avgusta 2018. do marta 2023. U međuvremenu je radio u omladinskoj selekciji Srbije i Šabab Al Ahliju, a vratio se na Topčidersko brdo u julu 2024, kada se na klupu vratio i Aleksandar Stanojević.

Inače, Tomić je od letos angažovan i u našoj mladoj reprezentaciji, gde će nastaviti da radi kao deo stručnog štaba Zorana Bate Mirkovića, dok u taboru crno-belih ostaju Đorđije Ćetković, analitičar Stefan Petrović, kondicioni trener Miša Filipović i trener golmana Nemanja Jovšić.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“