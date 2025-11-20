TRENER NAPUSTIO PARTIZAN: U Humskoj se ovome nisu nadali...
NEOČEKIVANE vesti stižu iz humske.
Dugogodišnji pomoćni trener i analitičar Lazar Tomić (32) napustio je stručni štab crno-belih i on neće sarađivati sa Nenadom Stojakovićem.
Smena Srđana Blagojevića uzrokovala je domino efekat, te je nekoliko njegovih pomoćnika otišlo sa njim. Prvo asistent Dejan Fijala, a potom Saša Semeredi, a zatim Đorđije Ćetković i Marko Jovanović
I onda, kao grom iz vedra neba, novi odlazak iz Humske. Mladi analitičar Lazar Tomić po drugi put u karijeri je otišao iz stručnog štaba "parnog valjka". Danas se pozdravio sa igračima i svima u klubu, a ovakvu odluku doneo je iz ličnih razloga.
On je bio zadužen za analizu i statistiku, a prvi mandat trajao mu je od avgusta 2018. do marta 2023. U međuvremenu je radio u omladinskoj selekciji Srbije i Šabab Al Ahliju, a vratio se na Topčidersko brdo u julu 2024, kada se na klupu vratio i Aleksandar Stanojević.
Inače, Tomić je od letos angažovan i u našoj mladoj reprezentaciji, gde će nastaviti da radi kao deo stručnog štaba Zorana Bate Mirkovića, dok u taboru crno-belih ostaju Đorđije Ćetković, analitičar Stefan Petrović, kondicioni trener Miša Filipović i trener golmana Nemanja Jovšić.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
AMERIKA NE MOŽE DA VERUJE: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)
20. 11. 2025. u 13:02
SUSPENZIJA PO HITNOM POSTUPKU: Stefanos Cicipas kažnjen sa godinu dana
20. 11. 2025. u 14:41
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
19. 11. 2025. u 19:55
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
20. 11. 2025. u 08:20
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)