ČUKARIČKI DOVEO ZAMENU ZA CVETKOVIĆA: Na brdo stigao napadač iz Obale Slonovače

Po konstituciji napadač visok 175 centimerara podseća na Mihajla Cvetkovića koji je letos otišao u Belgiju.

FOTO: Aleksandar Ilić

Iako prelazni rok još nije počeo, Čukarički je doveo pojačanje, stigao je na Banovo brdo Dauda Sangare. On je potpisao ugovor na tri godine, a u Superligu Srbije stigao je iz Abidžana.

Sangare je napadač rođen 2005. godine, i hvalili su ga mediji iz rodne zemlje, istakavši da važi za jednog od talentovanijih fudbalera u tamošnjem prvenstvu.

Visok je 175 centimetara i po profilu se čini da je sličan Mihajlu Cvetkoviću koji je potpisao letos za Anderleht. Ostaje da se vidi koliko će se brzonogi centarfor snaći u Srbiji.

