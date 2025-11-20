KAKAV OBRT! Albert Rijera dobija milione, sledi neočekivan rasplet
SAGA oko Alberta Rijere se nastavlja!
Nakon što je priča između Crvene zvezde i Alberta Rijere utihnula, Valerij Kolotil, predsednika Celja je ušao u pregovore sa španskim stručnjakom o novom ugovoru.
Naime, "Nogomania" piše da ruski biznismen sada ima otvoren put ka tome da dogovori saradnju sa Rijerom, uprkos velikom interesovanju, ne samo iz Beograda, već i Moskve i Zagreba. Navode da su pregovori već počeli, te da se ubrzo očekuje epilog.
S druge strane, Ekipa donosi informaciju da je Celje prelomilo i odredilo 2.000.000 evra kao cenu za Rijeru ove zime. Na sve to, Spartak je spreman da ponudi 100.000 evra mesečno Špancu, što je novac koji teško Celje može da isprati.
Pita se naravno i Španac, kao i njegov agent Endi Bara, a tu je i Dinamo koji za sada nije napravio konkretne poteze oko Rijere.
