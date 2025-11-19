REGION U SUZAMA! Preminuo fudbaler (18), misteriozna smrt potresla sve

Nermin Omerović, član Fudbalskog kluba DSK Devetak iz Lukavca kod Tuzle, iznenada je preminuo u 18. godini.

Foto: Pixabay

Ovaj talentovani fudbaler je karijeru započeo u omladinskom pogonu Fudbalskog kluba DSK Devetak, koji se tim povodom oglasio na društvenim mrežama.

- Sa velikom tugom obaveštavamo sve članove kluba, navijače i naše meštane da je na ahiret preselio u osamnaestoj godini života Omerović (Nihad) Nermin, naš mladi sugrađanin i nekadašnji član omladinskog pogona fudbalskog kluba DSK Devetak.

Odlazak našeg Nermina duboko je pogodio celu zajednicu, a posebno sve koji su ga poznavali.

Kolektiv fudbalskog kluba DSK Devetak - Naveli su na društvenim mrežama kluba za koji je nastupao.

Prema dostupnim informacijama, telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.