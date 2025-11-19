ZVEZDA DOBILA NEOČEKIVANU VEST: Rumuni se odlučili na ovaj potez pred meč u Beogradu

FUDBALSKI klub Crvena zvezda u četvrtak 27. 11. igra protiv FCSB iz Rumunije, a tamošnji klub odlučio se da preduzme određene korake kada su kadrovi kluba u pitanju.

FOTO: FK Crvena zvezda

Rumuni su odlučili da funkciju sportskog direktora preuzme Florin Černat.

On je na tu poziciju stigao nakon što je sedam godina istu funkciju obavljao u Voluntariju.

Černat je tokom igračke karijere nastupao za mnoštvo klubova, među kojima se svakako izdvajaju Dinamo Kijev, turski Rize i Hajduk Split.

- FCSB želi Florinu dobrodošlicu u crveno-plavu porodicu i mnogo uspeha zajedno sa nama - napisali su u kratkom saopštenju u klubu iz Bukurešta.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“