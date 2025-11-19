Fudbal

OGLASILA SE AMBASADA SAD: Zbog ove utakmice u Srbiji Amerikanci su morali da reaguju

Новости онлајн

19. 11. 2025. u 18:45

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.

ОГЛАСИЛА СЕ АМБАСАДА САД: Због ове утакмице у Србији Американци су морали да реагују

Foto: Profimedia

Strelac jedinog pogotka na meču bio je Vanja Vlahović u 45. minutu, posle asistencije Jovana Mijatovića.

Američka ambasada u Beogradu se oglasila i istakla da ovakvi događaji dodatno jačaju veze dveju zemalja.

FOTO: Printskrin/Instagram/ usembassyserbia

- Bilo je sjajno videti entuzijazam i talenat tokom prijateljske utakmice između srpskog i američkog fudbalskog tima u Bačkoj Topoli juče. Ovakvi susreti dodatno jačaju veze između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i predstavljaju važan doprinos unapređenju naših odnosa kroz sportsku diplomatiju - navodi se na Instagram stranici Američke ambasade u Beogradu.

