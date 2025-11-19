OGLASILA SE AMBASADA SAD: Zbog ove utakmice u Srbiji Amerikanci su morali da reaguju
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 1:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli.
Strelac jedinog pogotka na meču bio je Vanja Vlahović u 45. minutu, posle asistencije Jovana Mijatovića.
Američka ambasada u Beogradu se oglasila i istakla da ovakvi događaji dodatno jačaju veze dveju zemalja.
- Bilo je sjajno videti entuzijazam i talenat tokom prijateljske utakmice između srpskog i američkog fudbalskog tima u Bačkoj Topoli juče. Ovakvi susreti dodatno jačaju veze između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i predstavljaju važan doprinos unapređenju naših odnosa kroz sportsku diplomatiju - navodi se na Instagram stranici Američke ambasade u Beogradu.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!
19. 11. 2025. u 13:32
ZVEZDA PROTIV TREĆELIGAŠA IZVELA TIM ZA LIGU ŠAMPIONA! Evo kako je prošla u Kupu Srbije (VIDEO)
19. 11. 2025. u 14:52 >> 14:59
ČUDO NEVIĐENO: Evo ko je ispred Srbije na najnovijoj FIFA rang listi
19. 11. 2025. u 17:08
DOMINACIJA SE NASTVLjA, TRIPL-DABLOVI SE NIŽU: Jedan je Nikola Jokić!
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Nju Orleansa i Denvera koji se sastaju u "Smuti king centru" dva sata posle ponoći.
19. 11. 2025. u 13:15
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."
Najnovije vesti iz Rusije - delimično se tiču i Srbije.
19. 11. 2025. u 19:55
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)