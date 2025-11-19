Fudbal

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili

Filip Milošević

19. 11. 2025. u 12:18 >> 12:18

Fudbalska reprezentacija Srbije je u ovom trenutku najbolje rangirana ekipa na FIFA rang listi koja neće sledeće godine igrati na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

FOTO: Profimedia

42 reprezentacije su se već plasirale na Mundijal, dok će još šest biti popunjeno posle evropskog i interkontinentalnog baraža.

Pre tih mečeva, Srbija je kao 37. na svetu zvanično najbolji tim koji je eliminisan. 

Velike su šanse da Srbija po okončanju utakmica baraža ipak ne zadrži ovu neslavnu titulu, kako samo u evropskim ima šest bolje plasiranih ekipa (Italija, Danska, Turska, Ukrajina, Poljska, Vels) koje će se boriti za jedno od četiri mesta.

Fudbal

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

