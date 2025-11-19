NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili
Fudbalska reprezentacija Srbije je u ovom trenutku najbolje rangirana ekipa na FIFA rang listi koja neće sledeće godine igrati na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
42 reprezentacije su se već plasirale na Mundijal, dok će još šest biti popunjeno posle evropskog i interkontinentalnog baraža.
Pre tih mečeva, Srbija je kao 37. na svetu zvanično najbolji tim koji je eliminisan.
Velike su šanse da Srbija po okončanju utakmica baraža ipak ne zadrži ovu neslavnu titulu, kako samo u evropskim ima šest bolje plasiranih ekipa (Italija, Danska, Turska, Ukrajina, Poljska, Vels) koje će se boriti za jedno od četiri mesta.
