"GDE SI TI BIO MAJSTORE"? Legendarni fudbaler zbog Piksija brutalno udario na kapitena Srbije

Legendarni fudbaler Dragiša Binić rekao je da nije nimalo korektna izjava Filipa Kostića koji je indirektno kritikovao bivšeg selektora reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića.

FOTO: FSS

- Razočarala me izjava jednog našeg igrača: "Da smo imali selektora, prošli bi". Ja razumem da, ne branim nikog, to nije sportski i nije u redu. U tom momentu dok si igrao za našu reprezentaciju, nisi bio igrač na nekom nivou i nemaš pravo da tako nešto izjaviš. Ja razumem da si se bunio dok si igrao, pa sada da kažeš. Voleo bih da mi objasni šta je mislio time, da pronađemo grešku. Sve poslove završavamo uspešno ili neuspešno, a nikada ne znamo šta smo radili uspešno, ili neuspešno - rekao je Dragiša Binić gostujući na RTS-u.

Činjenica da Srbija neće igrati na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi 2026. godine, nešto je što će proganjati javnost sigurno još neko vreme.

- Nezadovoljstvo kod cele nacije je normalno u ovom momentu, nismo zaslužili da ne odemo, ali dešava se to u fudbalu. Pokazali smo u raznim situacijama, izgubili smo utakmice koje nismo smeli, a onda smo kako-tako tražili da pobedimo nemoguće. Nije problem što se ne ide dalje, imali smo velike greške koje ne smeju da se ponavljaju. Moramo da učimo na tim greškama, zbog kojih nismo otišli. Da iskoristimo ovo vreme da se rehabilitujemo, pronađemo naše snage, da počnemo da pravimo reprezentaciju sa nekim planom - rekao je Dragiša Binić tokom gostovanja na RTS i nastavio:

- Ova generacija uskoro izlazi, što je prirodno, treba stvarati reprezentaciju. Treba baciti akcenat na to da se krene od početka i da počnemo novu reprezentaciju koja će u budućnosti predstavljati evropsku i svetsku silu. Imamo igrača, struka treba da povede računa, da ljudi koji se bave tim razvojnim delom, do profesionalnog usmere te momke. Ne vidim taj naboj za reprezentacijom, nekako mi je to „mrtvo“.

Foto: M.Vukadinović

Veljko Paunović doneo je novu energiju u reprezentaciju.

- Svaka promena donese neku novinu. Videlo se da kada hoćeš da igraš sa više želje, može da donese rezultat. Mora tog voljnog momenta i želje za pobedom da bude. To je to što imamo, to su igrači koji su bili i kod Piksija. Videlo se na drugom meču, tri izmene izvršene, dva gola. Pogodilo se - kazao je Dragiša Binić.

Dragiša Binić smatra da je Veljko Paunović trebalo da postane selektor A tima pre jedne decenije.

- Možda je trebalo i te 2015. da ga nagradimo A reprezentacijom. Njemu treba vreme, našem fudbalu treba vreme. Imamo vremena da uklopimo nove generacije. Paunović je pobednik i dobro oseti ko, šta, gde treba. Samo ga treba pustiti i dati mu maksimalnu podršku. Mora da se vrati kult reprezentacije. Želim da dođem na najveći stadion Marakanu, da gledam svoju reprezentaciju, a ne u manjim mestima, jer to je ono što mi imamo. Da igramo u Beogradu, da ispunimo stadion i navijamo za svoju zemlju – zaključio je Dragiša Binić.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji