"DIOGO, ZNAM DA SE SADA SMEŠIŠ"! Posle plasmana na Mundijal fudbaler Liverpula se setio Žote

Kapiten fudbalske reprezentacije Škotske Endi Robertson rekao je da je tokom utakmice protiv Danske u kojoj je njegova ekipa obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, stalno mislio na nekadašnjeg saigrača Dioga Žotu, koji je poginuo ovog leta u saobraćajnoj nesreći.

FOTO: Tanjug/AP

"Dobro sam to krio, ali bio sam rasejan. Znam koliko imam godina i da je ovo mogla da bude moja poslednja šansa da odem na Svetsko prvenstvo. Nisam mogao da prestanem da mislim na mog drugara Dioga Žiotu. Toliko smo pričali o odlasku na Mundijal, pošto je on propustio prošli sa Portugalom, a ja sa Škotskom. Znam da mi se sada smeši", rekao je Žota, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Škotska je sinoć u Glazovu pobedila Dansku 4:2 golovima u nadoknadi vremena, u poslednjem kolu kvalifikacija i direktno se plasirala na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Škotski fudbaleri igrali su borbeno, a između ostalog postigli su gol makazicama i jedan sa polovine terena, pa je reprezentacija prvi put od 1998. godine na Svetskom prvenstvu.

FOTO: AP/Tanjug

"Toliko mi je drago što se ovako završilo. Ova grupa momaka, ova grupa u stručnom štabu, to je najbolja grupa u kojom sam bio. Govor selektora pre utakmice bio je neverovatan. Prošao je kroz važne trenutke koje smo doživeli. Plasman na Evropsko prvenstvo i rekao je da probamo da napravimo još jednu veliku noć", naveo je Robertson.

"Bili smo prilično emotivni. Ovo što smo uradili za njega, za trenere i za sve naše porodice, to je jedna od najboljih noći u mom životu. Ovo opisuje ekipu, nikada ne odustajemo. Igramo do kraja, a ovo je bila najluđa utakmica. Naterali smo našu zemlju da prođe kroz to, ali sam siguran da se isplati. Idemo na Svetsko prvenstvo", dodao je on.

