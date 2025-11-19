Fudbal

"DIOGO, ZNAM DA SE SADA SMEŠIŠ"! Posle plasmana na Mundijal fudbaler Liverpula se setio Žote

Новости онлине

19. 11. 2025. u 10:42

Kapiten fudbalske reprezentacije Škotske Endi Robertson rekao je da je tokom utakmice protiv Danske u kojoj je njegova ekipa obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, stalno mislio na nekadašnjeg saigrača Dioga Žotu, koji je poginuo ovog leta u saobraćajnoj nesreći.

ДИОГО, ЗНАМ ДА СЕ САДА СМЕШИШ! После пласмана на Мундијал фудбалер Ливерпула се сетио Жоте

FOTO: Tanjug/AP

"Dobro sam to krio, ali bio sam rasejan. Znam koliko imam godina i da je ovo mogla da bude moja poslednja šansa da odem na Svetsko prvenstvo. Nisam mogao da prestanem da mislim na mog drugara Dioga Žiotu. Toliko smo pričali o odlasku na Mundijal, pošto je on propustio prošli sa Portugalom, a ja sa Škotskom. Znam da mi se sada smeši", rekao je Žota, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Škotska je sinoć u Glazovu pobedila Dansku 4:2 golovima u nadoknadi vremena, u poslednjem kolu kvalifikacija i direktno se plasirala na Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

Škotski fudbaleri igrali su borbeno, a između ostalog postigli su gol makazicama i jedan sa polovine terena, pa je reprezentacija prvi put od 1998. godine na Svetskom prvenstvu.

FOTO: AP/Tanjug

"Toliko mi je drago što se ovako završilo. Ova grupa momaka, ova grupa u stručnom štabu, to je najbolja grupa u kojom sam bio. Govor selektora pre utakmice bio je neverovatan. Prošao je kroz važne trenutke koje smo doživeli. Plasman na Evropsko prvenstvo i rekao je da probamo da napravimo još jednu veliku noć", naveo je Robertson.

"Bili smo prilično emotivni. Ovo što smo uradili za njega, za trenere i za sve naše porodice, to je jedna od najboljih noći u mom životu. Ovo opisuje ekipu, nikada ne odustajemo. Igramo do kraja, a ovo je bila najluđa utakmica. Naterali smo našu zemlju da prođe kroz to, ali sam siguran da se isplati. Idemo na Svetsko prvenstvo", dodao je on.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRAMNO! Evo kako je reagovao najpoznatiji komentator Crne Gore na povike Ubij Srbina

SRAMNO! Evo kako je reagovao najpoznatiji komentator Crne Gore na povike "Ubij Srbina"