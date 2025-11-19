Fudbal

ŽREB ZA BARAŽ ZA MUNDIJAL U ČETVRTAK: BiH u trećem, Makedonci u četvrtom šeširu

Filip Milošević

19. 11. 2025. u 09:56

Žreb za baraž evropskih kvalifikacija za fudbalski Mundijal 2026. godine održaće se u četvrtak od 13 sati u Cirihu, a 16 selekcija podeljeno je u četiri grupe.

Foto: Profimedia

Prvi šešir: Italija, Danska, Turska, Ukrajina.

Drugi šešir: Poljska, Vels, Češka, Slovačka.

Treći šešir: Republika Irska, Albanija, Bosna i Hercegovina, tzv. Kosovo.

Četvrti šešir: Švedska, Rumunija, Severna Makedonija i Severna Irska.

U polufinalnim mečevima ekipe iz prvog šešira biće domaćini ekipama iz četvrtog, a ekipe iz drugog dočekaće timove iz trećeg šešira.

Pobednici će igrati finale za plasman, a domaćin će se odrediti žrebom.

Baraž dueli igraće se 26. i 31. marta naredne godine.

