ŽREB ZA BARAŽ ZA MUNDIJAL U ČETVRTAK: BiH u trećem, Makedonci u četvrtom šeširu
Žreb za baraž evropskih kvalifikacija za fudbalski Mundijal 2026. godine održaće se u četvrtak od 13 sati u Cirihu, a 16 selekcija podeljeno je u četiri grupe.
Prvi šešir: Italija, Danska, Turska, Ukrajina.
Drugi šešir: Poljska, Vels, Češka, Slovačka.
Treći šešir: Republika Irska, Albanija, Bosna i Hercegovina, tzv. Kosovo.
Četvrti šešir: Švedska, Rumunija, Severna Makedonija i Severna Irska.
U polufinalnim mečevima ekipe iz prvog šešira biće domaćini ekipama iz četvrtog, a ekipe iz drugog dočekaće timove iz trećeg šešira.
Pobednici će igrati finale za plasman, a domaćin će se odrediti žrebom.
Baraž dueli igraće se 26. i 31. marta naredne godine.
