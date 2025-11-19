POSLE RAZVODA OD ŠVAJNŠTAJGERA... Ana Ivanović donela važnu odluku

DUGO su Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger punili stupce medija širom sveta. Jedan od najpoznatijih sportskih parova se razveo posle velike bure i skandala.

Foto: ATA images/Profimedia

Bivši nemački fudbaler je nastavio da živi na relaciji Nemačka-Španija. A Ana Ivanović prema saznanjima bliskih izvora, ona želi da više vremena provodi u svojoj domovini i da se vrati životu u rodnom Beogradu.

- Za Anu Beograd nije samo mesto odrastanja, to je osećaj pripadnosti, toplina i ritam grada, koji nijedna svetska metropola ne može da zameni. Nakon naporne sportske karijere i godina života u inostranstvu, prirodno je da sve više ceni mir, stabilnost i blizinu najbližih. Povratak u Srbiju, makar delimičan, jer ona ima obaveze i u Nemačkoj i u Španiji, zbog kojih će i dalje morati da odlazi tamo, čini se kao izvestan korak u narednom periodu. Porodica u njenom slučaju igra glavnu ulogu u toj odluci. Svi žive u Beogradu. Važno joj je da se reše još neke stvari, na kojima ona već radi. Nisam ulazio u detalje, ali znam da sve ide u smeru njenog definitivnog povratka. Otkako se razvela, mnogo više je posvećena porodici i poslovnim projektima koje vodi iza reflektora - priča sagovornik "Kurira".

Ana Ivanović je spremna za novi korak i to kakav, a nedavno je viđena i u noćnom provodu u prestonici Srbije sa Novakom Đokovićem.

