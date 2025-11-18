Fudbal

KAKAV KRAJ KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL! Bosna i Hercegovina mora zaobizaznim putem na Svetsko prvenstvo!

Filip Milošević

18. 11. 2025. u 22:48

Fudbaleri Austrije odigrali su nerešeno sa Bosnom i Hercegovinom (1:1) a to znači da Austrijanci direktno idu na Mundijal, dok će Bosna i Hercegovina morati preko baraža da proba da izbori Mundijal.

Foto: Profimedia

Povela je Bosna i Hercegovina u 12. minutu preko Harisa Tabakovića. Dobro su igrali, sve do 78. minuta kada je pogodio Mikael Gregorič i doneo veliku radost domaćim navijačima.

Tako je ovim remijem Austrija završila kao prva u grupi, dok će Bosna i Hercegovina morati preko baraža da proba da se domogne Mundijala.

Pored ovog meča, i Severna Makedonija je mogla pobedom nad Velsom da ode u baraž za SP, ali su doživeli debakl. Izgubili su 7:1 od Velsa, te tako "zmajevi" idu u baraž.

Španija i Turska su remizirali u poslednjem kolu, pa je tako Španija izborila prvo mesto u grupi i Mundijal.

A neverovatan meč su odigrali i Škoti i Danci u borbi za najveće fudbalsko takmičenje na svetu.

Škotima je jedino pobeda garantovala direktan plasman a to im je doneo bivši bek Arsenala Kiran Tirni koji je spektakularnim pogotkom u 94. minutu pogodio za 3:2 i odveo sebe i svoje saigrače na Mundijal koji će se odigrati u tri zemlje: Kanadi, SAD i Meksiku. Do kraja je još jedan fenomenalan gol postigao Meklin, u 98. minutu i tako potvrdio pobedu.

Ostali rezultati:

Belgija - Lihtenštajn 7:1

TZV. Kosovo - Švajcarska 1:1

Bugarska - Gruzija 2:1

Švedska - Slovenija 1:1

Rumunija - San Marino 7:1

Belorusija - Grčka 0:0

