KAKAV KRAJ KVALIFIKACIJA ZA MUNDIJAL! Bosna i Hercegovina mora zaobizaznim putem na Svetsko prvenstvo!
Fudbaleri Austrije odigrali su nerešeno sa Bosnom i Hercegovinom (1:1) a to znači da Austrijanci direktno idu na Mundijal, dok će Bosna i Hercegovina morati preko baraža da proba da izbori Mundijal.
Povela je Bosna i Hercegovina u 12. minutu preko Harisa Tabakovića. Dobro su igrali, sve do 78. minuta kada je pogodio Mikael Gregorič i doneo veliku radost domaćim navijačima.
Tako je ovim remijem Austrija završila kao prva u grupi, dok će Bosna i Hercegovina morati preko baraža da proba da se domogne Mundijala.
Pored ovog meča, i Severna Makedonija je mogla pobedom nad Velsom da ode u baraž za SP, ali su doživeli debakl. Izgubili su 7:1 od Velsa, te tako "zmajevi" idu u baraž.
Španija i Turska su remizirali u poslednjem kolu, pa je tako Španija izborila prvo mesto u grupi i Mundijal.
A neverovatan meč su odigrali i Škoti i Danci u borbi za najveće fudbalsko takmičenje na svetu.
Škotima je jedino pobeda garantovala direktan plasman a to im je doneo bivši bek Arsenala Kiran Tirni koji je spektakularnim pogotkom u 94. minutu pogodio za 3:2 i odveo sebe i svoje saigrače na Mundijal koji će se odigrati u tri zemlje: Kanadi, SAD i Meksiku. Do kraja je još jedan fenomenalan gol postigao Meklin, u 98. minutu i tako potvrdio pobedu.
Ostali rezultati:
Belgija - Lihtenštajn 7:1
TZV. Kosovo - Švajcarska 1:1
Bugarska - Gruzija 2:1
Švedska - Slovenija 1:1
Rumunija - San Marino 7:1
Belorusija - Grčka 0:0
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
DEBAKL: Hrvatska razbila Srbiju u fudbalu
18. 11. 2025. u 13:24
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
19. 11. 2025. u 07:00
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.
18. 11. 2025. u 19:00
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)