SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"

Najnovije vesti iz fudbala

Evo kako je o tome javnost obavestio hrvatski "Jutarnji list":

"‘Neonacistički‘ sin bivšeg srpskog fudbalera pao s više od tri tone droge: ‘Nema dalje od ovoga, ovo je Liga prvaka‘



Stefan Milojević, sin bivšeg srpskog fudbalera, a danas trenera, Gorana Milojevića, uhapšen je u Španiji zbog kriminalnih aktivnosti. Tamošnji mediji opisuju ga kao najvećeg trgovca drogom na Balearskim otocima i 'neonacista'

U operaciji je uhapšeno još 12 osoba, zaplenjeno je 687 kilograma kokaina i 2500 kilograma hašiša. Istraga je trajala dve godine. Milojević mlađi mogao bi biti optužen za krivična trgovine drogom, trgovine oružjem, podmićivanja i pripadanje kriminalnoj organizaciji, piše Marka.

🚨 Detienen a Stefan Milojevic, hijo de un exfutbolista del Mallorca, acusado de narcotráficohttps://t.co/NQZLh6VlCC — Diario SPORT (@sport) November 13, 2025

Inače, Stefan Milojević, koji je već bio uhapšen 2020. godine i nije otišao u zatvor premda je bio osuđen na godinu i po dana iza rešetaka, bio je predsednik i osnivač bajkerske bande United Tribuns Spain, koja se smatra neonacističkom.

- Da biste ušli u United Tribuns, ne morate ubiti sedam ljudi. To su gluposti, priče koje vas drže budnima noću - rekao je ranije u intervjuu za Ultima Hora.

Istragom je utvrđeno kako je banda kontrolisala trgovinu drogom u noćnim klubovima, na tajnim zabavama i bordelima na Majorci. Kako pišu Španci, u julu ove godine španjolska policija presrela je razgovor između Milojevića i Rubia Mala, veze s albanskom mafijom.

- Ovo je Liga šampiona. Ne može dalje od ovoga. Ovo je vrh! - navodno je rekao Srbin", piše pomenuti medij.

