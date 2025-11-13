SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"
Najnovije vesti iz fudbala - nisu uopšte klasične fudbalske, već više pripadaju "crnoj hronici".
Evo kako je o tome javnost obavestio hrvatski "Jutarnji list":
"‘Neonacistički‘ sin bivšeg srpskog fudbalera pao s više od tri tone droge: ‘Nema dalje od ovoga, ovo je Liga prvaka‘
Stefan Milojević, sin bivšeg srpskog fudbalera, a danas trenera, Gorana Milojevića, uhapšen je u Španiji zbog kriminalnih aktivnosti. Tamošnji mediji opisuju ga kao najvećeg trgovca drogom na Balearskim otocima i 'neonacista'
U operaciji je uhapšeno još 12 osoba, zaplenjeno je 687 kilograma kokaina i 2500 kilograma hašiša. Istraga je trajala dve godine. Milojević mlađi mogao bi biti optužen za krivična trgovine drogom, trgovine oružjem, podmićivanja i pripadanje kriminalnoj organizaciji, piše Marka.
Inače, Stefan Milojević, koji je već bio uhapšen 2020. godine i nije otišao u zatvor premda je bio osuđen na godinu i po dana iza rešetaka, bio je predsednik i osnivač bajkerske bande United Tribuns Spain, koja se smatra neonacističkom.
- Da biste ušli u United Tribuns, ne morate ubiti sedam ljudi. To su gluposti, priče koje vas drže budnima noću - rekao je ranije u intervjuu za Ultima Hora.
Istragom je utvrđeno kako je banda kontrolisala trgovinu drogom u noćnim klubovima, na tajnim zabavama i bordelima na Majorci. Kako pišu Španci, u julu ove godine španjolska policija presrela je razgovor između Milojevića i Rubia Mala, veze s albanskom mafijom.
- Ovo je Liga šampiona. Ne može dalje od ovoga. Ovo je vrh! - navodno je rekao Srbin", piše pomenuti medij.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu
