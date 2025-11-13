Fudbal

"NE BISMO IZGUBILI DA SMO...": LJubinko Drulović pohvalio Paunovića, pa poručio

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 11. 2025. u 22:48 >> 22:48

Poražena je Srbija od Engleske 2:0, a nakon meča u studiju Arena sport TV je o duelu govorio Ljubinko Drulović.

НЕ БИСМО ИЗГУБИЛИ ДА СМО...: Љубинко Друловић похвалио Пауновића, па поручио

Foto: Profimedia

Istakao je Drulović da je Srbija mogla do gola iz nekoliko izglednih prilika. 

- Treba gledati pozitivno i pored poraza. Imamo minimalne šanse za plasman kroz Ligu nacija. Momci su dali maksimum, bilo je neizvesno do samog kraja. Engleska nam je dozvolila da stvorimo par šansi. Vlahović nije video Stankovića iza pokušao je petom - počeo je.

Smatra da je pred Srbijom vreme. 

-  Nažalost primili smo na kraju gol. Kažem, treba gledati pozitivno, ekipa je pokazala karakter, želju, što nije bilo prisutno u poslednjim mečevima gde je postojala apatija ne znam zbog čega. Promenio je sistem Veljko, vreme je pred igračima, pozitivna igra, šteta što nismo bar jedan gol postigli, ne bismo izgubili da smo izjednačili - zaključio je Drulović. 

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

