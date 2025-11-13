"NE BISMO IZGUBILI DA SMO...": LJubinko Drulović pohvalio Paunovića, pa poručio

Poražena je Srbija od Engleske 2:0, a nakon meča u studiju Arena sport TV je o duelu govorio Ljubinko Drulović.

Foto: Profimedia

Istakao je Drulović da je Srbija mogla do gola iz nekoliko izglednih prilika.

- Treba gledati pozitivno i pored poraza. Imamo minimalne šanse za plasman kroz Ligu nacija. Momci su dali maksimum, bilo je neizvesno do samog kraja. Engleska nam je dozvolila da stvorimo par šansi. Vlahović nije video Stankovića iza pokušao je petom - počeo je.

Smatra da je pred Srbijom vreme.

- Nažalost primili smo na kraju gol. Kažem, treba gledati pozitivno, ekipa je pokazala karakter, želju, što nije bilo prisutno u poslednjim mečevima gde je postojala apatija ne znam zbog čega. Promenio je sistem Veljko, vreme je pred igračima, pozitivna igra, šteta što nismo bar jedan gol postigli, ne bismo izgubili da smo izjednačili - zaključio je Drulović.

