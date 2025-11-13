"NE BISMO IZGUBILI DA SMO...": LJubinko Drulović pohvalio Paunovića, pa poručio
Poražena je Srbija od Engleske 2:0, a nakon meča u studiju Arena sport TV je o duelu govorio Ljubinko Drulović.
Istakao je Drulović da je Srbija mogla do gola iz nekoliko izglednih prilika.
- Treba gledati pozitivno i pored poraza. Imamo minimalne šanse za plasman kroz Ligu nacija. Momci su dali maksimum, bilo je neizvesno do samog kraja. Engleska nam je dozvolila da stvorimo par šansi. Vlahović nije video Stankovića iza pokušao je petom - počeo je.
Smatra da je pred Srbijom vreme.
- Nažalost primili smo na kraju gol. Kažem, treba gledati pozitivno, ekipa je pokazala karakter, želju, što nije bilo prisutno u poslednjim mečevima gde je postojala apatija ne znam zbog čega. Promenio je sistem Veljko, vreme je pred igračima, pozitivna igra, šteta što nismo bar jedan gol postigli, ne bismo izgubili da smo izjednačili - zaključio je Drulović.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
13. 11. 2025. u 12:04
VANREDNO SAOPŠTENjE CRVENE ZVEZDE! Hitno se oglasili i javili loše vesti
13. 11. 2025. u 13:40
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)