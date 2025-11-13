"HTEO SAM DA SE ODMORIM OD LIGA PETICA!" Luka Jović o prelasku u AEK

Reprezentativac Srbije i napadač AEK-a Luka Jović, otkrio je da se umorio od igranja u Ligama petice, te je zato odlučio da pojača redove grčkog tima.

Foto: Printskrin/AEK_FC_OFFICIAL

O dubljim razlozima prelaska u AEK nakon gfodina provedenih u najjačim ligama Evrope, Jović je govorio u intervjuu za Mozzartsport.

- Letos sam prvi put u karijeri imao priliku da budem slobodan igrač i mogu reći da mi se to malo i svidelo iz razloga što sam mogao da imam život bez razmišljanja kad počinju pripreme i kad ću morati da počnem da treniram, da se spremam. Zbog poslednje sezone u Milanu sam bio i malo psihički umoran, jer stvari nisu išle očekivanim tokom. Posle se to sve normalizovalo, počeo sam da igram i imao sam operaciju, tako da je iza mene ostala naporna sezona u smislu psihologije. Onda sam se čuo sa Markom, naravno da sam kao i svaki slobodan igrač imao više ponuda, međutim, ni za jednu nisam mislio da je to – to. Iskreno vam kažem, izbegavao sam "lige petice", hteo sam da se sklonim malo, da se odmorim od svega i kada me Nikolić pozvao, samo je kliknulo u mojoj glavi da je to – to. Brzo smo se dogovorili.

Činjenica da je, kako kaže, hteo da pobegne od najjačih liga Evrope u određenom delu javnosti tumačiće se oprečno - neće biti mali broj onih koji će zaključiti da Luka više nije grač za najjače lige.

Šta on kaže na to?

- Jednostavno, podsećam da sam psihički bio malo umoran i hteo sam da se sklonim u neku mirniju sredinu. Ne da pobegnem od pritiska, jer sam na njega naviknut igranjem u Crvenoj zvezdi, Benfiki, Ajntrahtu, Realu, Fjorentini i Milanu. To su sve klubovi gde morate da pobeđujete iz vikenda u vikend i ja sam se na to navikao kao i svaki drugi igrač, ali sam ovaj put hteo da malo bolje razmislim, da se sklonim, da budem siguran da neću pogrešiti u izboru kluba.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu