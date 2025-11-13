"HTEO SAM DA SE ODMORIM OD LIGA PETICA!" Luka Jović o prelasku u AEK
Reprezentativac Srbije i napadač AEK-a Luka Jović, otkrio je da se umorio od igranja u Ligama petice, te je zato odlučio da pojača redove grčkog tima.
O dubljim razlozima prelaska u AEK nakon gfodina provedenih u najjačim ligama Evrope, Jović je govorio u intervjuu za Mozzartsport.
- Letos sam prvi put u karijeri imao priliku da budem slobodan igrač i mogu reći da mi se to malo i svidelo iz razloga što sam mogao da imam život bez razmišljanja kad počinju pripreme i kad ću morati da počnem da treniram, da se spremam. Zbog poslednje sezone u Milanu sam bio i malo psihički umoran, jer stvari nisu išle očekivanim tokom. Posle se to sve normalizovalo, počeo sam da igram i imao sam operaciju, tako da je iza mene ostala naporna sezona u smislu psihologije. Onda sam se čuo sa Markom, naravno da sam kao i svaki slobodan igrač imao više ponuda, međutim, ni za jednu nisam mislio da je to – to. Iskreno vam kažem, izbegavao sam "lige petice", hteo sam da se sklonim malo, da se odmorim od svega i kada me Nikolić pozvao, samo je kliknulo u mojoj glavi da je to – to. Brzo smo se dogovorili.
Činjenica da je, kako kaže, hteo da pobegne od najjačih liga Evrope u određenom delu javnosti tumačiće se oprečno - neće biti mali broj onih koji će zaključiti da Luka više nije grač za najjače lige.
Šta on kaže na to?
- Jednostavno, podsećam da sam psihički bio malo umoran i hteo sam da se sklonim u neku mirniju sredinu. Ne da pobegnem od pritiska, jer sam na njega naviknut igranjem u Crvenoj zvezdi, Benfiki, Ajntrahtu, Realu, Fjorentini i Milanu. To su sve klubovi gde morate da pobeđujete iz vikenda u vikend i ja sam se na to navikao kao i svaki drugi igrač, ali sam ovaj put hteo da malo bolje razmislim, da se sklonim, da budem siguran da neću pogrešiti u izboru kluba.
BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu
Preporučujemo
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
13. 11. 2025. u 12:04
VANREDNO SAOPŠTENjE CRVENE ZVEZDE! Hitno se oglasili i javili loše vesti
13. 11. 2025. u 13:40
SRAMOTA KAKVA SE NE PAMTI! Evo šta su Englezi uradili Srbima pred meč na Vembliju
13. 11. 2025. u 11:20
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Evo šta je Nikola Jokić rekao nakon ubačenih 55 poena
13. 11. 2025. u 14:42
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)