SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.

Baš uoči utakmice Engleska - Srbija, za "orlove" odlučujuću u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo jer ih eventualni poraz gotovo izvesno ostavlja bez Mundijala, oglasila se evropska kuća fudbala.

Saopštila je da će pomenuti sportski objekat, na kome Veljko Paunović debituje kao selektor seniorske reprezentacije naše zemlje - biti domaćin još dve vrlo važne utakmice:

Naime, predstojeće Evropsko prvenstvo u fudbalu, 2028, završiće se - na Vembliju.

UEFA je danas saopštila da će čuveni (novi) stadion u Londonu biti domaćin i polufinala, i finala EURO 2028.

Novi stadion "Vembli" /Foto: Depositphotos

Podsetimo, uz prenos na portalu "Novosti utakmica Engleska - Srbija igra se danas, ovog četvrtka, 13. novembra od 20.45 na novom "Vembliju", londonskom stadionu kapaciteta 90.000 gledalaca.

Srbija će tri dana kasnije od 18 sati dočekati Letoniju u Leskovcu.



Prvo mesto na tabeli grupe K drži Engleska sa 18 bodova, Albanija je druga sa 11, dok se Srbija nalazi na trećoj poziciji sa 10. Letonija je četvrta sa pet bodova, dok je Andora poslednja sa jednim bodom.



Engleska je već obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo 2026, a drugoplasirana selekcija će ići u baraž. Dakle, da bi prošla u doigravanje - Srbija u mečevima sa Englezima i Letoncima treba da sakupi više bodova nego Albanci protiv Andore i Engleske.

Kad se i kako igra EURO 2028? Kvalifikacije igraju i domaćini!

Evropsko fudbalsko prvenstvo 2028. godine počeće utakmicom u Kardifu, a biće održano uz učešće 24 ekipa u Engleskoj, Škotskoj, Velsu i Republici Irskoj. Domaćin je trebalo da bude i Severna Irska, ali je odustala zbog nedostatka sredstava, ističu "Vijesti".

Za razliku od prethodnih evropskih prvenstava, zemlje domaćini moraće da se kvalifikuju na turnir 2028. godine, ali ako to učine direktno, biće im garantovano da igraju utakmice grupne faze na domaćim stadionima, prenio je Bi-Bi-Si (BBC).



Ali, domaćini imaju još neke povlastice. Rezervisana su im dva mesta na šampionatu Evrope, a pripašće onim domaćinima, na osnovu FIFA Rang liste, koji ne izbore nastup na EURO 2028 putem kvalifikacija.

Baš zato i broj mesta u dodatnim kvalifikacijama zavisi od toga koliko domaćina izbori direktan plasman. Plasiraju li se sva četiri domaćina na EURO putem kvalifikacija, u "baražu" će se deliti još četiri meesta za prvenstvo Evrope. S druge strane, plasiraju li se od 0 do 2 domaćina, u dodatnim kvalifikacijama će još samo dvee reprezentacije izboriti plasman na šampionat "starog kontinenta".

Inače, iz 12 kvalifikacionih grupa, pobednici idu direktno na Evropsko prvenstvo, kao i osam od 12 drugoplasiranih selekcija.

Četvrtfinalne utakmice prvenstva Evrope u fudbalu igraće se u Kardifu na stadionu Milenijum, na Aviva stadionu u Dablinu, na Hempden Parku u Glazgovu i na londonskom Vembliju.

Fudbaleri će igrati utakmice grupne faze i na stadionima Mančester sitija, Evertona, Totenhema, Aston Vile i Njukasla.

Žreb za kvalifikacije biće održan 6. decembra 2026. godine u Belfastu.

