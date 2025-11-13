GDE BAŠ NJIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom

Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.

FOTO: M. Vukadinović

Na klupi Orlova debitovaće Veljko Paunović, nekada šampion sveta sa Srbijom do 20 godina, nakon što je Dragan Stojković Piksi dobio otkaz posle teškog poraza od Albanije u oktobru, koji je naše šanse da se domognemo baraža za Mundijal sveo na minimum.

U ovom momentu Engleska je sa 18 bodova obezbedila SP, u grupi K je Albanija na drugom mestu sa 11, a Srbija ima 10. Letonija i Andora više nemaju šanse.

I ako su se svi nadali da će biti poputsa na Vembliju za Srbe, e pa neće. Mediji na Ostrvu najavljuju da Tomas Tuhel pred sobom ima samo još tri „prozora“ za pripremu za Mundijal: ovaj sadašnji novembarski, pa martovske utakmice i na kraju poslednje provere pred početak Svetskog prvenstva.

FOTO: M. Vukadinović

Zato se očekuje da večeras Albion istrči u sastavu: Pikford – Džejms, Stouns, Konsa, Spens – Rajs, Anderson – Saka, Belingem, Rašford – Kejn.

Vraća se u tim Belingem, koji od juna nije igrao za reprezentaciju i očekuje se vrlo motivisan fudbaler Real Madrida, pošto za prethodno okupljanje nije dobio poziv.

Kvalifikacije za mesta u avionu za Mundijal za Engleze počinju večeras. Zato neće biti zabave, šou programa na Vembliju. Na Srbiju će udarati najbolje što Ostrvljani imaju.

