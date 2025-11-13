GDE BAŠ NJIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.
Na klupi Orlova debitovaće Veljko Paunović, nekada šampion sveta sa Srbijom do 20 godina, nakon što je Dragan Stojković Piksi dobio otkaz posle teškog poraza od Albanije u oktobru, koji je naše šanse da se domognemo baraža za Mundijal sveo na minimum.
U ovom momentu Engleska je sa 18 bodova obezbedila SP, u grupi K je Albanija na drugom mestu sa 11, a Srbija ima 10. Letonija i Andora više nemaju šanse.
I ako su se svi nadali da će biti poputsa na Vembliju za Srbe, e pa neće. Mediji na Ostrvu najavljuju da Tomas Tuhel pred sobom ima samo još tri „prozora“ za pripremu za Mundijal: ovaj sadašnji novembarski, pa martovske utakmice i na kraju poslednje provere pred početak Svetskog prvenstva.
Zato se očekuje da večeras Albion istrči u sastavu: Pikford – Džejms, Stouns, Konsa, Spens – Rajs, Anderson – Saka, Belingem, Rašford – Kejn.
Vraća se u tim Belingem, koji od juna nije igrao za reprezentaciju i očekuje se vrlo motivisan fudbaler Real Madrida, pošto za prethodno okupljanje nije dobio poziv.
Kvalifikacije za mesta u avionu za Mundijal za Engleze počinju večeras. Zato neće biti zabave, šou programa na Vembliju. Na Srbiju će udarati najbolje što Ostrvljani imaju.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
SRAMOTA KAKVA SE NE PAMTI! Evo šta su Englezi uradili Srbima pred meč na Vembliju
13. 11. 2025. u 11:20
LUKA JOVIĆ "ZAPALIO" MARAKANU! Džabe ću se vratiti u Zvezdu, ne treba mi ugovor
13. 11. 2025. u 10:38
VELjKO PAUNOVIĆ PRESEKAO! Evo kako će izgledati sastav Srbije na Vembliju
13. 11. 2025. u 08:39
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su prilično šokantne. I, stižu baš pred utakmicu Engleska - Srbija.
12. 11. 2025. u 18:35
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)