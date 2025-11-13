LUKA JOVIĆ "ZAPALIO" MARAKANU! DŽabe ću se vratiti u Zvezdu, ne treba mi ugovor

Luka Jović, napadač AEK-a iz Atine i reprezentativac Srbije u intervjuu za Mocart Sport govorio je o letošnjoj priči oko povratka u Crvenu zvezdu.

FOTO: M. Vukadinović

- Bilo je možda mnogo kasno, a i da je bilo ranije, ja u ovom trenutku ne vidim sebe u Crvenoj zvezdi. Ne zbog Zvezde, svi znaju koliko je volim. Zvezda je napravila mene ovakvim kakav jesam. Ja sam bio u Zvezdi deset godina i ako nekad odlučim da se vratim u Zvezdu, ako procenim da je trenutak, meni ugovor neće biti potreban. Plata ništa, neće mi biti potrebna - rekao je Jović.

Jesi li ozbiljan, ne koristiš to samo kao floskulu?

- Najozbiljnije! Ja bih se u Zvezdu vratio da mi ništa ne treba. Ako osetim da je trenutak, kad bude trenutak. U ovom času - nije - istakao je Jović.

Da razjasnimo - ne zbog Zvezde?

- Tako je, tako je. Ne zbog Zvezde, naravno, ali Srbija mora mnogo da napreduje što se tiče nekih fudbalskih stvari, da ligu digne na viši nivo. Onda će liga da bude privlačnija i za mnoge druge igrače, a Zvezda neće morati da plaća igrače koliko ih plaća sad. A to je u ovom trenutku realno, jer ako igrač ima ponudu nekog drugog kluba i ako ima ponudu iz Srbije, dovoljno mu je da pogleda dve utakmice gde se igraju u Srbiji, a da to nisu, da kažemo, najveći klubovi. Mislim da će cena biti duplo. Moramo da napredujemo mnogo i mislim da je prevelika liga za zemlju kao što je Srbija, da bi trebalo smanjiti broj klubova, što je krenulo da se dešava. Nije ni Grčka na nekom zavidnom nivou, daleko su od toga i Grci, isto to moraju da rade, ali meni je Grčka interesantna zato što ima četiri ekipe koje se bore za titulu i na kraju ligaškog dela kreće plej-of gde ukrštaš sa svim velikim protivnicima i gde se u direktnim okršajima borite za titulu - zaključio je Jović.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu