KAD PESMA NALJUTI KILIJANA: Kapiten "trikolora" žestoko odreagovao na stihove francuskog repera koji mu pominje familiju

Uništićeš svoj grad kao Mbapeovi.

FOTO: Tanjug/AP

Ovih stihovi iz nove pesme francuskog repera Orelsana izazvali su žestoku reakciju francuskog fudbalera koji trenutno nastupa u dresu Reala iz Madrida.

Fudbalski reprezentativci postali su neizostavni deo francuske popularne kulture, naročito u repu i urbanoj muzici. Iako su obično slavljeni, ponekad postaju i meta kritika, a najnoviji primer za to su Kilijan Mbape i reper Orelsan.

Sporni stih odnosi se na upravljanje klubom "Stad Malerb" iz Kana u Normandiji, nekadašnjeg prvoligaša, koji sada nastupa u Trećoj francuskoj ligi. Kilijan Mbape je većinski investirao u klub na leto prošle godine. Klub je kasnije ispao iz Druge lige. A to je, očigledno, sve zabolelo, i muzičara iz okoline, i vlasnika tima.

Reper pominje množinu prezimena Mbape, verovatno zbog toga što misli i na ostale članove porodice u ovom projektu. Sve to izazvalo je burnu reakciju zvezde "kraljevskog kluba".

- Pozvan si da ’spaseš’ grad koji toliko voliš, Orelsane. P.S. Tip me je molio da ga pustim da uđe za jedan odsto, bez plaćanja, jer je bio bez para, ali je hteo imidž momka iz Normandije – odgovorio je kapiten francuske fudbalske reprezentacije preko meže "Iks".

Taj "jedan posto" se ne definiše kao nužno tačan finansijski udeo, već više služi kao metafora za minimalno, gotovo beznačajno učešće u pokušaju ulaska u vlasništvo istog kluba. Mbape je time verovatno hteo da istakne da je Orelsan nameravao da se navodno poveže sa klubom i njegovim imidžom gotovo besplatno, bez realnog finansijskog doprinosa. U suštini, sugeriše da je hteo da dobije prestiž i vidljivost koje nosi ovaj projekat, ali sa simboličnim, a ne stvarnim ulaganjem.

Javnost je na ovaj odgovor reagovala podeljeno. Ima onih koji smatraju da Mbape imao pravo da na ovaj način zaštiti svoj imidž i investiciju, kao sportista ali i kao akcionar. S druge strane je, međutim, kritikovan, zbog toga tona koji upotrebljava, uz opasku da se tako ne ponaša javna ličnost visokog ranga i da je igrač njegovog nivoa trebalo da reaguje smirenije i diplomatski na običnu pesmu.

Oglasio se i Orelsan, koji je u svojoj reakciji pokušao da smiri situaciju, objasnivši da stihovi nisu bili usmereni lično protiv Mbapea. Naveo je da je reč o fiktivnoj priči i metafori, a ne o napadu na njegovu porodicu i projekte. Dodao je i da mu nije bila namera da uvredi fudbalera, već da je reč o umetničkom izrazu koji je pogrešno protumačen. U svakom slučaju, bolju reklamu za izlazak svoje pesme nije mogao da zamisli.

Ovaj slučaj ilustruje i složenost uloge sportiste koji je istovremeno i investitor. Više nije podložan hvaljenju u kuđenju samo kao igrač, na terenu, već može da bude i meta poslovnih kritika.

Odavno su fudbaleri kao simboli uspeha ili poraza "na tapetu" kod repera. Većina ih slavi, uključujući i Mbapea. Dobar primer je hit „Donesite pehar kući" Vegadrima, koji je bio svojevrsna himna trijumfa Francuza na Svetskom prvenstvu 2018. godine. Pesma direktno pominje Samjuela Umtitija, Bleza Matuidija, Usmanea Dembelea, Kilijana Mbapea i Banžamena Mendija, ističući njihove majstorije. Postala je masovni omaž ulice "trikolorima" kao nacionalnim herojima.

Pamti se i Koeov hit "Zidan će dati gol". Ovom pesmom tokom Svetskog prvenstva 2006. godine u nebesa se kuju fudbaleri poput Zinedina Zidana, Kloda Makelela, Patrika Vijere, Nikole Anelke. Pesma je ostala simbol jedne epohe.

U modernom repu, fudbaleri poput Kilijana Mbapea, Pola Pogbe, Karima Benzeme ili Antoana Grizmana često se koriste kao metafore za uspeh. Neki drugi igrači pojavljuju se u stihovima i na ironičan način, kao simbol karijere koja nije do kraja ostvarena.

Sve ovo pokazuje da fudbaleri i drugi vrhunski sportisti nisu samo igrači, već i kulturne ikone. Kroz pesme i rep, javnost i umetnici oblikuju njihov imidž, ističu uspeh, ali i ukazuju na slabosti, koristeći njihova imena kao metafore za ono što se dešava u društvu. Fudbal tako zaista postaje više od igre, kao socijalni fenomen i izvor inspiracije. Igrači poput Mbapea nalaze se u samom centru tog uticaja. To najbolje pokazuje najnovija pesma gde je burna reakcija slavnom fudbaleru nanela možda i više štete, nego pomenuti stihovi.

DIVLjENjE I IRONIJA

Američki košarkaši kao što su Kevin Durent, Lebron Džejms ili Stef Kari česta su inspiracija i u francuskom i u američkom repu. Šta tek reći za fudbalera Lionela Mesija. Reperi se sportistima uglavnom dive, ali ih ponekad apostrofiraju i sa dozom ironije.